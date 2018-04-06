WRC на родине Ожье и Лёба — Ралли Tour de Corse 2018

В ближайший уик-энд участники чемпионата мира по ралли сразятся за победу на одном из старейших этапов WRC — Ралли Tour de Corse.

Французская гонка, которую издавна прозвали «ралли десяти тысяч поворотов», осталась последним представителем классических асфальтовых этапов прошлых лет. Раньше таких гонок было три — помимо Корсики это были Ралли Санремо и Ралли Каталунья. Первое в календарь чемпионата давно не входит, а второе стало асфальтово-гравийным. Так что за «классическим асфальтом» — на Корсику!

В этом году Tour de Corse 2018 будет четвёртым этапом чемпионата мира. На старт гонки 61-го по счёту ралли выйдут сразу пять победителей прошлых лет — четырёхкратный обладатель первого места Себастьен Лёб, двукратный победитель Тьерри Невилль и три гонщика, одержавшие по одной победе: Себастьен Ожье, Дани Сордо и Бриан Буффье.

Назвать главного фаворита предстоящей гонки Корсика 2018 — невозможно. Без сомнений в этот список входят все победители, но главный вопрос как и перед предыдущим этапом WRC в Мексике один — сможет ли девятикратный чемпион мира Себастьен Лёб побороться за первое место с нынешними лидерами серии?

Эльзасец в 2018 году запланировал проехать лишь три этапа WRC — в Мексике, Франции и Испании. Первая гонка была гравийной, а теперь его ждёт домашнее ралли да ещё и на любимом покрытии — в былые годы соперничать с Лёбом на асфальте не мог никто. Что-то будет в этот раз…

Не исключено, что в том случае, если Себ-старший будет лидировать, то соперники могут и не ввязываться в борьбу с ним — с точки зрения чемпионата в целом он не является конкурентом, поэтому набранные им очки фактически ничего не изменят в борьбе тех же Ожье и Невилля.

Пилоты Toyota GAZOO Racing — абсолютно непредсказуемы. После Ралли Мексика 2018, где экипажи японской марки полностью провалились из-за проблем с мотором, им в обязательном порядке необходимо восстановить реноме, поэтому Отт Тянак , Яри-Матти Латвала и Эсапекка Лаппи наверняка будут стараться изо всех сил.

Сражаться участникам придётся на кардинально обновлённой трассе — прошлогодний маршрут изменился аж на две трети! Вместо прошлогодних десяти спецучастков экипажи проедут дюжину, причём вместо 317 километров допов их ждёт 333 километра.

Особое внимание зрителей будет приковано к допу-гиганту «Vero — Sarrola-Carcopino» — этот спецучасток протяжённостью 55 километров станет предпоследним в программе гонки и пройдёт в воскресенье.

Самым же протяжённым днём станет суббота — если в пятницу гонщиков ждёт 125 километров дистанции, то во второй день уже 137 километров. В воскресенье же — всего 71 километр.

В четверг участники гонки Корсика 2018 проехали тестовый спецучасток — лучшее время на нём показал экипаж Ст №10 Криса Мика и Пола Нейгла — 4:00.8. Ст №4 Андреас Миккельсен и Андерс Ягер были вторыми — 4:03.1, а Ст № 5 Тьерри Невилль и Николя Жильсуль — третьими 4:03.8.