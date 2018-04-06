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Магнитогорских мальчишек и девчонок ждет «Доджо сталь»
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Магнитогорских мальчишек и девчонок ждет «Доджо сталь» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Магнитогорске открылся самый крупный зал федерации киокусинкай и карате-до Челябинской области «Доджо сталь». При поддержке руководства металлургического комбината под него переоборудовали бесхозное здание бывшего детского клуба.
Председатель региональной федерация киокусинкай Василий Хабаров обратился к депутату городского собрания, директору «ММК-МЕТИЗ» Олегу Ширяеву за содействием в предоставлении заброшенного строения спортклубу. Народный избранник передал обращение в горадминистрацию, которая пошла навстречу. Помощь в реализации масштабного проекта оказал и генеральный директор ПАО «ММК», депутат регионального законодательного собрания Павел Шиляев, выступающий за приобщение мальчишек и девчонок к здоровому образу жизни, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
Участие в открытии клуба «Доджо сталь» ("Доджо" или «додзе» — место, где люди дисциплинируют и совершенствуют себя, чтобы стать лучше, с японского) приняли президент Российской национальной федерации ояма киокусинкай каратэ-до Александр Ипатов, вице-президент РНФКК, руководитель комитета по тренерской и спортивной работе Карен Гядукян и председатель екатеринбургской городской федерации киокусинкай Денис Курчанин. Они по достоинству оценили прекрасно отремонтированное здание с просторными залами киокушина, бокса, фитнеса, кроссфита, раздевалками и душевыми. Затем состоялись небольшие показательные выступления юных каратистов.
"Радует, что вложенные усилия не просто оправдались, а окупились сторицей — вашими горящими глазами. По-хорошему вам завидую, потому что у вас все впереди, вы в самом начале жизненного пути и у вас есть волшебная возможность расти сильными не только телом, но и духом. Будьте спортивными, энергичными, крепкими и здоровыми", — напутствовал маленьких спортсменов генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
Стоит отметить, что прежде, чем открыть клуб «Доджо сталь», гости побывали на промплощадке ММК: на производстве толстолистового проката со станом 5000, в доменном цехе и листопрокатном цехе №11.
"На металлургическом предприятии, да еще таком легендарном, как Магнитка, о которой читал в учебниках, я побывал впервые. В детстве процесс плавки чугуна видел по телевизору и в кино, конечно, очень восхищался, но увидеть это вживую — впечатления, конечно, непередаваемые", — отметил глава РНФКК А. Ипатов.
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