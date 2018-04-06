Toyota Road Show на New Star Camp. Джиббинг-контест

Полёт на высоте 1600 метров.

Поднявшись на высоту 1600 метров над уровнем моря в горы, к горнолыжному склону, ожидаешь увидеть там лыжников и сноубордистов. Ещё большие трамплины для хороших вылетов и громких трюков. Ищешь глазами перила для стильных джиберов и длинных слайдов. Снегоходы? Возможно. Красивые девушки? Обязательно! Но ждёшь ли ты мотоциклистов на горнолыжном склоне? Точно нет! А всё потому, что ты никогда не бывал на Toyota Road Show.

Мотофристайл вместе со сноубордистами в горах Сочи на высоте 1600 метров? Пожалуйста! Quiksilver New Star Camp знает, как удивить всех участников. Такого в России ещё не было.

5 апреля прошли открытые соревнования по джибингу среди сноубордистов. Принять участие мог любой желающий, главное показать судьям, что твоя доска умеет скользить не только по снегу. Для участников организаторы приготовили пять перил различной сложности, квотерпайп и, конечно, специальную стену для волрайда.

Одним из судей был сам Денис «Бонус» Леонтьев. В квалификации приняло участие много классных райдеров: смелые новички и опытные профи. В финал попали только 15 самых лучших и отвязных парней. С учётом того, что один из них оказался представителем Беларуси, соревнования официально стали международными.

После квалификации для всех зрителей началось шоу моторфистайла FMX 13, в котором парадом командовал самый знаменитый райдер в России — Алексей Колесников . Огромный трамплин был установлен так, что мотоциклы приземлялись прямо на квотер сноубордистов, а пролетали над перилами, на которых парни соревновались. Закончили выступление мотофристайлисты смачным бэкфлипом в исполнение Колесникова.

Не успели зрители отойти от мощных прыжков и мотоциклетного рёва, как начался финал в джибинг контесте Toyota Road Show. Райдерам дали 40 минут на фрисейшен и полную свободу выбора фигур. Сколько раз успеешь спуститься и приземлить трюков — столько и пойдёт в зачёт. Денис «Бонус» особенно просил парней больше скользить, а не устраивать акробатические соревнования. И райдеры услышали его просьбу.

Звон от звука скользящих бордов по железным рейлам не умолкал ни на минуту. Абсолютно все участники выкладывались по полной и старались по-разному удивить судей. Кто-то делал упор на вращениях перед рейлом и на выходе с него. Кто-то брал амплитудными полётами перед волрайдом, ну и были, конечно же, трюки с одной отстёгнутой от сноуборда ногой. Куда без них? Стиль, аплодисменты, джибинг и много веселья!

Перед награждением сноубордистов для зрителей снова выступили Колесников и его команда FMX 13. Теперь парни устроили настоящий «бургер» — они вылетали на трамплин один за другим почти без пауз, чем привели многочисленных зрителей в восторг. Кстати, о зрителях. Погода не просто радовала — она шептала. Яркое солнце, мягкий ветерок и белоснежный снег способствовали тому, что посмотреть на контест собралось несколько тысяч человек.

Результаты

После небольшого совещания судьи определили, кто же был самым стильным джибером на склоне. Решение было непростым, особенно выбор третьего места. В итоге его отдали сразу двоим райдерам — Михаилу «Медведю» Ильину, который выиграл такие же соревнования в Москве, и Павлу Анищенко. Вторым стал амбасадор «Тойоты» Антон Мамаев . Ну а первое место и всеобщее признание получил — Сергей Гоглов.

Теперь мы знаем, кто самый стильный джибер на склоне и что мотофристайл высоко высоко в горах — это реально!