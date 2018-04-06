Между ними тает лед: как зарабатывают клубы НХЛ

2017 год получился исключительно удачным для НХЛ. Средняя стоимость франшизы выросла на 15% (лучший результа за три года) и составляет теперь $594 млн Плюс лига получила новую команду — «Вегас Голден Найтс» — и $500 млн вступительного взноса. Кроме того, продолжает приносить бонусы сделка 2015 года, в результате которой компания MLBAM (отвечает за диджитал Мировой лиги бейсбола, интернет-сервис HBO Now и другие проекты) взяла в управление все цифровые платформы НХЛ.

Стоимость шестилетнего контракта эксперты оценивают в $600 млн, но еще важнее другое обстоятельство: по условиям соглашения лиге досталось около 10% акций BamTech. Это дочерняя компания MLBAM со специализацией «технологии и стриминг-сервис». В 2016-м треть акций BamTech приобрел медиагигант ESPN, а в 2017-м увеличил свою долю до 75%. Исходя из финансовых деталей сделки, сейчас компания стоит $3,75 млрд

Бизнес-показатели клубов тоже в порядке. По итогам сезона 2016/17 доходы команд в среднем поднялись на 8%, до $148 млн, а цифры операционной прибыли — на 20%, до $18 млн В третий раз подряд список самых дорогих франшиз НХЛ возглавил «Нью-Йорк Рейнджерс» — $1,5 млрд Прошлый сезон команда завершила с лучшими финансовыми показателями в лиге: $246 млн дохода и $94 млн операционной прибыли. Преданные болельщики обеспечивают аншлаги на Madison Square Garden, несмотря на самые высокие цены на билеты за последние 10 лет, а стоившая $1 млрд реконструкция арены увеличила доходы от реализации премиальных мест и спонсорства.

С сезона 2008/09 «Чикаго Блэкхокс» является лидером НХЛ по посещаемости. В прошлом сезоне каждый матч команды на льду United Center собирал в среднем 21751 зрителя. В 2017-м «Блэкхокс» стали четвертой в истории хоккейной франшизой стоимостью от $1 млрд А ведь еще 10 лет назад по уровню дохода клуб находился в нижней половине лиги, а по посещаемости занимал второе место с конца.

Даже когда «Лос-Анджелес Кингс» не попадает в плей-офф, как это случилось в прошлом сезоне, клуб продолжает зарабатывать на домашней арене Staple Center, которая, как и команда, принадлежит Филиппу Аншутцу. По данным издания Pollstar, основанным на информации о билетных продажах, в 2016 году Staple Center стал 19-й самой загруженной плошадкой в мире (и это исключая матчи НХЛ и НБА). А в США только шесть арен продали больше билетов на концерты и прочие неспортивные события. Денежные поступления позволяют Staple Center быстрыми темпами сокращать задолженность — с января 2016-го по январь 2017-го на $30,7 млн, до $75,2 млн В первой половине 2010-х «Ванкувер Кэнакс» продавал 17000 абонементов, оставляя 6000 человек в листе ожидания, и входил в топ-10 самых посещаемых команд НХЛ. В 2016-м абонементные продажи сократились на 15%, и к середине текущего чемпионата клуб занимал лишь 18-е место в лиге по посещаемости. Все это ухудшает экономику Rogers Arena, где «Ванкувер» является единственным спортивным арендатором. Впрочем, понять болельщиков можно. С 2013 года, когда «Кэнакс» играли в четвертьфинале конференции, команда лишь раз попала в плей-офф и вылетела в первом раунде.

Уже который год «Вашингтон» роскошно проводит регулярный сезон, но проваливает плей-офф и не может выиграть Кубок Стэнли. Однако эти неудачи не мешают владельцу клуба Теду Леонзису заключать масштабные сделки. В августе 2017-го домашняя площадка «Кэпиталз» получила новое название — на ближайшие 10 лет Verizon Center превратится в Capital One Arena. Нейминговые права обошлись крупному американскому банковскому холдингу в $100 млн — и это вторая по величине сделка в истории НХЛ после 20-летнего соглашения «Торонто Мейпл Лифс» и Scotiabank на $640 млн За место в НХЛ владельцы «Вегас Голден Найтс» (70% — у миллиардера Билла Фоли , 30% — у семьи Малуф) заплатили $500 млн Дебютный сезон 2017/18 команда начала так бодро, что к середине регулярного чемпионата была лидером Западной конференции и в итоге вышла в плей-офф. Бизнес-результаты новичка тоже заслуживают восхищения. Клуб реализовал все 16000 абонементов и при довольно высокой средней цене билета ($88, в среднем по лиге — 70$) стремится в топ-10 по билетной выручке. Роскошные ложи на T-Mobile Arena (Фоли принадлежит 15%) сданы в аренду, а брендированные товары сметают с полок магазинов.

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