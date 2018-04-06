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Срочно: Экс-президент ЮАР Дж. Зума предстал перед судом по обвинению в коррупции
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Срочно: Экс-президент ЮАР Дж. Зума предстал перед судом по обвинению в коррупции
ИА Синьхуа
52 минуты назад
Комментарии
Кейптаун, 6 апреля /
Синьхуа
/ — Бывший президент Южно-Африканской
Республики /ЮАР/
Джейкоб Зума
в пятницу предстал перед судом в Дурбане по 16 обвинениям в мошенничестве, коррупции и рэкете. —0—
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