Рыцари и «Вий»: афиша на 7 и 8 апреля

Концерт Мота в Новосибирске

Мот — генератор свежих идей и любитель экспериментов, большой фанат джаза и Человека-паука, поклонник Stussy и Stones Throw, молодой и колоритный исполнитель с ярким стилем и самобытной манерой. Мот сегодня уже не просто музыкант, знакомый лишь узким хип-хоп тусовкам. Благодаря разнообразию стилей своей музыки, он стал известен и среди меломанов и любителей танцевальных треков. Его музыка уже давно вышла за пределы нашей страны.

Время: 7 апреля, 19.00 Адрес: Клуб «Отдых», улица Гоголя, 15 Фильм « Гоголь . Вий»

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Турнир по историческому средневековому бою «Вызов 2018»

07-08 апреля в Лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте, 161, состоится традиционный праздник средневекового ультронасилия «Вызов-2018». В восьмой раз ждут бойцов Сибири и не только для дружеской взаимной раздачи тумаков в железе!

В программе: мужской турнир «щит-меч», «меч-баклер», проф. бои, турнир «3 на 3» и массовые сходы, а так же женский турнир «щит меч», проф. бои и турнир «3 на 3». В «Подземке» будет работать средневековый тир, точки питания, интерактивы со зрителями.

Вход для зрителей — 250 р. (при заблаговременной закупке билетов — 200р). Вход для участников — бесплатный.

Время: 7 апреля, 12:00 — 17:00, 8 апреля, 10:30 — 14:30 — Финальные поединки, массовые групповые сражения

Адрес: Лофт-парк «Подземка» — Красный проспект, (161).

Весенний открытый турнир по флорболу

Флорбол — игра с более чем 60-летней историей, любимое развлечение молодежи в США, Канаде и Швеции! Она покорила сердца многих дворовых команд западных и европейских стран, а с 80-х годов стала официальным видом спорта.

Время: 7 апреля, 12,00 Адрес: ул. Кропоткина 119/3, Молодёжный центр «Содружество»

Лекция «Астрономия в планетарии»

Лекция «Астрономия в планетарии» для тех, кто неравнодушен к завораживающей красоте ночного неба, кто хочет познать мир Вселенной, кто только увлекся или уже увлечен астрономией.

Лектор из новосибирского планетария поможет слушателям открыть тайны звезд и планет, приобщит к духу науки и языку природы, в увлекательной и доступной форме расскажет о том, что такое планетарий и планетарии мира, а также что такое астрономия.

Время: 7 апреля, 17:00 Адрес: открытое пространство «Балкон», ул. Кропоткина, 269/1 Фестиваль скандинавской ходьбы

В Новосибирске состоится фестиваль скандинавской ходьбы в рамках Всемирного дня здоровья. Мероприятие проводится в целях популяризации активного и здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической активностью жителей города Новосибирска.

Участникам фестиваля расскажут о пользе скандинавской ходьбы, а также предложат закрепить навыки на практике. В программе — разминка, совместная прогулка по парку и завершающая «заминка».

Время: 7 апреля, 13.00 Адрес: парк культуры и отдыха «Сосновый бор», ул. Учительская, 49 Всероссийские соревнования юных самбистов в Новосибирске

8 апреля в Новосибирске состоятся Всероссийские соревнования «Сибирский богатырь» по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 гг. р. Ожидается более 200 спортсменов из 20 регионов страны.

Соревнования проводятся в целях развития, пропаганды и популяризации самбо, повышения спортивного мастерства и укрепления дружеских связей между спортивными организациями Российской Федерации. В состязаниях примут участие юноши и девушки 15–16 лет.

Соревнования отборочные — спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях, получат право участвовать в первенстве России, которое пройдет с 26 по 30 сентября 2018 года в городе Раменское (Московская область).

Программа:

10.00 — предварительные встречи;

12.00 — торжественное открытие;

18.00 — финальные встречи, награждение победителей и призеров.

Адрес: ЦСП «Заря», ул. Спортивная, 2 Соревнования по художественной гимнастике «Веснушки»

Соревнования проводятся в личном первенстве согласно действующим правилам ЕВСК по художественной гимнастике. К участию допускаются гимнастки в возрасте от 6 до 16 лет, выступающие по программе МС, КМС, Iр., IIр., IIIр., Iюн., IIюн. разрядов, имеющие соответствующую квалификацию и медицинский допуск.

Время: 7 и 8 апреля, 10.00 Адрес: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства, Красный проспект, 167