Ученик знаменитого тренера Савельева не дал вычеркнуть себя из сборной России 

На Чемпионате России в спринтерском и классическом многоборье по конькобежному спорту костромич Алексей Звездин занял четвертое место на дистанции в 500 метров, узнал KOSTROMA.TODAY. Соревнования прошли 28-30 марта в СК «Крылатское» в Москве.
Спортсмен тренируется у знаменитого Виктора Савельева, который воспитал олимпийского чемпиона Александра Голубева.
Алексей Звездин и Виктор Савельев.
Сейчас Алексей Звездин считается главной надеждой костромского конькобежного спорта. На чемпионате России по сумме многоборья он занял 6 место. Таким образом, он остается в сборной команде России.
Кстати, вчера спортсмен вместе со своим тренером был приглашен в областную администрацию — там поздравляли Виктора Савельева с 70-летием.
Алексей Звездин (справа), Виктор Савельев и заместитель губернатора Ольга Еремина.
«11 лет я с ним знаком. Всегда он поддерживает. Все проблемы и жизненные, и в спорте, естественно, с любым вопросом можно к нему обратиться. Со своим тренером всегда спокойнее. Он знает, как тебя подвести к старту, как настроить, что сказать и во время дистанции», — рассказал Алексей ЗВЕЗДИН ОТРК «Русь» о своем тренере.
Отметим, что ранее, 23 марта, на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов, на дистанции 500 метров Алексей Звездин занял 5 место и стал лучшим из российских спортсменов.