Ещё
Ученик знаменитого тренера Савельева не дал вычеркнуть себя из сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученик знаменитого тренера Савельева не дал вычеркнуть себя из сборной России 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
На Чемпионате России в спринтерском и классическом многоборье по конькобежному спорту костромич Алексей Звездин занял четвертое место на дистанции в 500 метров, узнал KOSTROMA.TODAY. Соревнования прошли 28-30 марта в СК «Крылатское» в Москве.
Спортсмен тренируется у знаменитого Виктора Савельева, который воспитал олимпийского чемпиона Александра Голубева.
Алексей Звездин и Виктор Савельев.
Сейчас Алексей Звездин считается главной надеждой костромского конькобежного спорта. На чемпионате России по сумме многоборья он занял 6 место. Таким образом, он остается в сборной команде России.
Кстати, вчера спортсмен вместе со своим тренером был приглашен в областную администрацию — там поздравляли Виктора Савельева с 70-летием.
Алексей Звездин (справа), Виктор Савельев и заместитель губернатора Ольга Еремина.
«11 лет я с ним знаком. Всегда он поддерживает. Все проблемы и жизненные, и в спорте, естественно, с любым вопросом можно к нему обратиться. Со своим тренером всегда спокойнее. Он знает, как тебя подвести к старту, как настроить, что сказать и во время дистанции», — рассказал Алексей ЗВЕЗДИН ОТРК «Русь» о своем тренере.
Отметим, что ранее, 23 марта, на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов, на дистанции 500 метров Алексей Звездин занял 5 место и стал лучшим из российских спортсменов.
Kostroma.Today: последние новости
Костромским донорам хотят давать скидки в магазинах В Костроме пройдет чемпионат по бегу на 4 метра Кострома стала четвертой в Европе по производству пластиковой ленты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин испугал поклонников фото из больницы8
Ягудин с женой попали в больницу2
Макгрегор сдался полиции6
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА49
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение