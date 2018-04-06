Ученик знаменитого тренера Савельева не дал вычеркнуть себя из сборной России

На Чемпионате России в спринтерском и классическом многоборье по конькобежному спорту костромич Алексей Звездин занял четвертое место на дистанции в 500 метров, узнал KOSTROMA.TODAY. Соревнования прошли 28-30 марта в СК «Крылатское» в Москве.

Алексей Звездин и Виктор Савельев.

Сейчас Алексей Звездин считается главной надеждой костромского конькобежного спорта. На чемпионате России по сумме многоборья он занял 6 место. Таким образом, он остается в сборной команде России.

Кстати, вчера спортсмен вместе со своим тренером был приглашен в областную администрацию — там поздравляли Виктора Савельева с 70-летием.

Алексей Звездин (справа), Виктор Савельев и заместитель губернатора Ольга Еремина

«11 лет я с ним знаком. Всегда он поддерживает. Все проблемы и жизненные, и в спорте, естественно, с любым вопросом можно к нему обратиться. Со своим тренером всегда спокойнее. Он знает, как тебя подвести к старту, как настроить, что сказать и во время дистанции», — рассказал Алексей ЗВЕЗДИН ОТРК «Русь» о своем тренере.

Отметим, что ранее, 23 марта, на Чемпионате мира по конькобежному спорту среди студентов, на дистанции 500 метров Алексей Звездин занял 5 место и стал лучшим из российских спортсменов.