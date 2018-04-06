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В Омске выберут лучшего продавца
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В Омске выберут лучшего продавца 

АиФ-Омск 57 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Омске стартовал традиционный конкурс «Лучший продавец года». Он будет проходить в несколько этапов. Сначала победителей выберут в административных округах. Их определят по результатам индивидуального тестирования. Победителям окружного этап предстоит принять участие в финале конкурса, где и определят лучшего продавца.
«Важно, что в конкурсе могут участвовать и опытные продавцы, и те, кто еще только учится этой профессии. В финальной части конкурса новичкам есть чему поучиться у профессионалов: здесь участники должны продемонстрировать знание российского законодательства, связанного с правилами торговли и правами потребителей, представить себя и свою компанию, показать умение презентовать товар», — отметил заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.
Добавим, что победители финального этапа конкурса получат призы и денежное вознаграждение.
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