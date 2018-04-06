В Омске выберут лучшего продавца

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Омске стартовал традиционный конкурс «Лучший продавец года». Он будет проходить в несколько этапов. Сначала победителей выберут в административных округах. Их определят по результатам индивидуального тестирования. Победителям окружного этап предстоит принять участие в финале конкурса, где и определят лучшего продавца.

«Важно, что в конкурсе могут участвовать и опытные продавцы, и те, кто еще только учится этой профессии. В финальной части конкурса новичкам есть чему поучиться у профессионалов: здесь участники должны продемонстрировать знание российского законодательства, связанного с правилами торговли и правами потребителей, представить себя и свою компанию, показать умение презентовать товар», — отметил заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов

Добавим, что победители финального этапа конкурса получат призы и денежное вознаграждение.