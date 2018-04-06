Чемпионат и первенство СФО по бильярдному спорту пройдут в Иркутске

В Иркутске с 27 апреля по 2 мая будут проходить чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту.

В первенстве Сибири спортсмены выступят в трех возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки с 13 до 16 лет и юниоры и юниорки с 16 до 21 года. В чемпионате — мужчины и женщины старше 18 лет. Дисциплина, в которой будут состязаться участники, «динамичная пирамида». Общий призовой фонд составит 300 000 рублей.

Иркутская область будет представлена бильярдистами из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского и Братска. Основной состав сборной составят спортсмены уже побеждавшие в чемпионате Сибири в разные годы — это ангарчанин Андрей Абузьяров, иркутяне Владимир Шафиров и Михаил Корчинов. А также Сергей Утюжников, Никита Дементьев, Глеб Луценко и Валентин Захаров , показавшие хорошие результаты в последних турнирах областного и городского значения. В женской части турнира выступит Виктория Ветрова из Иркутска, она является на сегодняшний день сильнейшей в женском бильярде в Приангарье.

Соревновнаия будут проходить в бильярдном клубе «Меткий». Справки по тел. : 40-40-74