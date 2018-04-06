Международный день спорта отмечают сегодня в мире

Международный день спорта в восьмой раз отметят в мире, праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН

По замыслу учредителей, Международный день спорта должен стать удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, который отмечается ежегодно 23 июня. В День спорта жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.