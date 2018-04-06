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Международный день спорта отмечают сегодня в мире
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Международный день спорта отмечают сегодня в мире 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Международный день спорта в восьмой раз отметят в мире, праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.
По замыслу учредителей, Международный день спорта должен стать удачным дополнением Международному Олимпийскому дню, который отмечается ежегодно 23 июня. В День спорта жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, начиная с 10-километровых забегов и марафонов и включая групповые спортивные игры, велосипедные гонки и образовательные мероприятия.
В Вологде с каждым годом все больше горожан выбирают здоровый образ жизни. В областной столице в разных районах города обустроены площадки для занятий уличными видами спорта. В 2017 году были оборудованы новые спортобъекты — на ул. Конева и в селе Молочное. Это подарок «Северстали» к 870-летию Вологды. Активно развивается система «Готов к труду и обороне». В прошлом году золотые значки комплекса получили около 300 вологжан. В областной столице регулярно проводятся городские фестивали ГТО, а всего порядка 200 различных спортивных мероприятий в год более чем по 36 видам спорта.
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