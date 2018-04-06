Велогонщик Овечкин стал вторым в общем зачёте «Тура Таиланда»

Российский велогонщик Артём Овечкин занял второе место в генеральной классификации «Тура Таиланда».

Овечкин был вторым на единственном горном этапе шестидневной велогонки, что позволило ему занять призовое место в общем зачёте. Итоговую победу в гонке одержал австралиец Бенджамин Дайболл.

31-летний российский велогонщик ранее выступал за команды «Катюша» и «РусВело» (обе — Россия), с этого года он представляет Terengganu из Малайзии.

Велошоссе. «Тур Таиланда». Итоговый общий зачёт

1. Бенджамин Дайболл (Австралия, St. George) — 24.01,04 2. Артём Овечкин (Россия, Terengganu) — 0,16 3. Тома Леба (Франция, Kinan) — 0,18