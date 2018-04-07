Минпромторг: дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за период от 5 до 7 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. / ТАСС /. Нехватку торговых площадей в России можно будет преодолеть за 5 — 7 лет за счет развития нестационарной и малой торговли. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов, выступая на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Сколько это (восполнение дефицита торговых площадей — прим. ред.) займет времени? Если следовать нашей логике, то дефицит можно восполнить некапитальными павильонами и малыми форматами за 5 — 7 лет. И параллельно будет все равно движение в капитальное строительство, будут строиться качественные площади. Но здесь инструментом не бульдозер должен быть, и не каток", — сказал Кузнецов.

По его оценке, оптимальным является обеспеченности населения торговыми площадями в объеме 1,5 — 2 тыс. квадратных метров на 1 тыс. жителей в крупных городах.

"У нас жуткий дефицит площадей небольших магазинов… Нигде в мире такой проблемы нет — перепрофилировать квартиры первых этажей для торговли. У нас еще отдельные лихие головы пытаются с этим бороться. У нас нет таких площадей (под малые форматы — прим. ред.), и строить их очень дорого, потому что уже города застроены", — отметил замглавы департамента.

Минпромторг РФ в 2015 году утвердил обновленную стратегию развития торговли до 2020 года, которая предполагает создание приоритетных условий работы для малых форматов торговли на фоне достаточного уровня развития торговых сетей. В этих целях министерство подготовило законопроект о мобильной торговле, который, по оценке Кузнецова, в ближайшее время может быть представлен правительству. Если законопроект будет принят, то он положительно повлияет не только на торговлю, но и на смежные отрасли. Например, только в течение двух лет представители малой торговли могут заказать у отечественных производителей 50 тыс. автомобилей для мобильной торговли, прогнозирует Минпромторг.

"Совокупные инвестиции, частные инвестиции в покупку автомобилей, автолавок, автокафе и фудтраков, в создание сопутствующей инфраструктуры — потому что параллельно создаются сервис и прочее, — где-то будут порядка 220 млрд рублей", — сказал Кузнецов.