Алану Боллоеву вручат Почетную грамоту

Фото с ресурса 747pskov.football-info.ru Директор департамента по физической культуре и спорту администрации области Алексей Сипач подписал приказ о награждении Почетной грамотой ведомства экс-футболиста «Торпедо-Владимир» Алана Боллоева за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Напомню, Алан выступал за черно-белые цвета города более 15-ти лет. Свою футбольную карьеру он завершил в феврале этого года. Всего за владимирский клуб Боллоев отыграл более 350 матчей и забил более 39-ти голов, в том числе, единственный мяч в ворота столичного «ЦСКА» в рамках розыгрыша 1/16 Кубка России в 2005 году. Сейчас Алан сконцентрировал свои силы на подготовке юных футболистов.

Почетную грамоту вручат Боллоеву завтра в перерыве матча между Владимирский «Торпедо» и командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.