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Алану Боллоеву вручат Почетную грамоту
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Алану Боллоеву вручат Почетную грамоту 

ТВ-МИГ 51 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 747pskov.football-info.ru  Директор департамента по физической культуре и спорту администрации области Алексей Сипач подписал приказ о награждении Почетной грамотой ведомства экс-футболиста «Торпедо-Владимир» Алана Боллоева за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни.
Напомню, Алан выступал за черно-белые цвета города более 15-ти лет. Свою футбольную карьеру он завершил в феврале этого года. Всего за владимирский клуб Боллоев отыграл более 350 матчей и забил более 39-ти голов, в том числе, единственный мяч в ворота столичного «ЦСКА» в рамках розыгрыша 1/16 Кубка России в 2005 году. Сейчас Алан сконцентрировал свои силы на подготовке юных футболистов.
Почетную грамоту вручат Боллоеву завтра в перерыве матча между Владимирский «Торпедо» и командой «Луки-Энергия» из Великих Лук.
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