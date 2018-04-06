Первый бассейн для пловцов Варны возведет РМК

АО «Михеевский ГОК» (входит в Группу "Русская медная компания" ) намерен построить в южноуральском селе Варна современный плавательный бассейн. Предполагается, что первых посетителей он сможет принять уже в конце 2019 года.

В здании общей площадью 2500 квадратных метров разместятся детская и взрослая чащи длиной 10 и 25 метров соответственно, а также сауны, душевые, раздевалки, кабинеты тренеров, фитнес-зал, буфет и административные помещения.

Бассейн в Варне станет третьим современным спортивным объектом, который Русская медная компания возводит в Челябинской области, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

В феврале 2018 года началось строительство универсального спортивного комплекса в Коркино. Он будет включать многофункциональный зал для игровых видов спорта, зал для контактных видов спорта, зал для дзюдо, баню и другие помещения. Рядом разместится открытая арена с площадками для мини-футбола и волейбола, беговой и велосипедной дорожками, а также детской и воркаут-площадками. Трибуны нового стадиона рассчитаны на 250 зрителей.

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В сентябре 2017 года в Карабаше был открыт СК «Металлург» — здание площадью 2 000 квадратных метров и стадион площадью более 5 000 «квадратов». В крытой части расположены многофункциональная площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола, мини-футбола) и зона для занятий единоборствами (дзюдо, боксом, самбо), тренажерный и фитнес-залы, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские. Также организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадки для стритбола и воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. Инвестиции РМК превысили 220 миллионов рублей.

Спорткомплекс пользуется популярностью у жителей Карабаша. Количество посещений в феврале 2018 года превысило 7000. Только в секции дзюдо число воспитанников выросло с 70 на момент открытия «Металлурга» до 155 на текущий момент. В секциях по футболу, хоккею, пауэрлифтингу спортсменов стало примерно на 30% больше. Кроме того, в спорткомплексе проводится заводская спартакиада ЗАО «Карабашмедь» и соревнования по различным дисциплинам городского и регионального значения.

Стоит отметить, что южноуральские предприятия Группы РМК в 2017 году перечислили в бюджеты всех уровней более 5,6 миллиарда рублей (+40%). Отчисления в региональную казну выросли в 1,5 раза — почти до 3 миллиардов рублей. За последние пять лет объем платежей в бюджет Челябинской области увеличился более чем в 4 раза.

Налоговые поступления от работы Михеевского ГОКа составляют более 50% собственных доходов бюджета Варненского района.

Южноуральские предприятия РМК являются не только крупными налогоплательщиками, но и надежными социальными партнерами для территорий присутствия. В 2017 году они направили в социальную сферу городов и поселений региона более 470 миллионов рублей.