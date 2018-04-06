Эксперт: опыт проведения Олимпиады и ЧМ позволит Сочи достойно принять гонки «Формулы Е»

КРАСНОДАР, 6 апреля. / ТАСС /. Сочи сможет достойно принять гонки электромобилей «Формула Е», проведение гонок поможет развивать электротранспорт на Кубани, где для этого создают необходимые условия, считает вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Алтухов

"Сочи — уже признанный международный курорт, который принял большое число таких крупных соревнований, как этапы «Формулы-1», сейчас ожидаем чемпионат мира по футболу. Мы принимаем не только спортивные мероприятия. Инфраструктура сложилась в первую очередь после Олимпийских игр (в 2014 году город принимал зимнюю Олимпиаду — прим. ТАСС). Волонтеры, гостиницы, навигация на английском языке, аэропорт и многое другое — все нужное есть", — сказал Алтухов.

Он отметил, что туриндустрия предложит гостям Сочи интересные туры, отдых на море и в горах, множество мероприятий. Приезд большого числа иностранных туристов на «Формулу Е» даст дополнительный импульс развитию турсферы, созданию новых маршрутов и продвижению малоизвестных. «Сейчас Сочи обладает всей необходимой инфраструктурой. Турист, который приедет на эти соревнования, сможет найти все, в том числе турист иностранный», — уверен собеседник.

Алтухов добавил, что также соревнования электромобилей станут важным элементом для развития в Краснодарском края экологически безопасного транспорта.

"Это популяризация электротранспорта — там [на гонках «Формулы Е»] достаточно большие скорости, это очень интересно. В Сочи один из проектов, которые мы развиваем, — это каршеринг электромобилей, и людям станет интереснее взять такую машину и пользоваться ею. По заправкам для электромобилей уже подписаны соглашения, и первые проекты уже реализуются. Производство, продажа и использование электрокаров идет гораздо интенсивнее при наличии инфраструктуры", — уточнил депутат.

О гонках

"Формула E" — класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Россия принимала этап «Формулы Е» в сезоне-2014, 2015 в Москве.

Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионами гоночной серии становились бразильцы Нельсон Пике-младший и Лукас ди Грасси, швейцарец Себастьян Буэми , ранее выступавшие в «Формуле-1».