Как слепые болельщики смогут следить за матчами ЧМ-2018 

На чемпионат мира по футболу в России приедут самые разные люди из различных стран. В том числе матчи смогут посетить и болельщики с ограниченными возможностями здоровья — все стадионы оборудованы с учетом их потребностей. А для незрячих и слабовидящих, ведь если человек не видит, это совсем не значит, что он не может быть страстным любителем футбола, оргкомитет «Россия-2018» реализует специальную программу «Предоставление аудио-описательного комментария во время чемпионата мира по футболу».

Футбол для всех и каждого

Тифлокомментарий — лаконичное описание предметов, пространства или действий, которые непонятны слабовидящему или слепому без словесных пояснений. Новая услуга полноценно предоставлялась во время матчей Кубка Конфедераций 2017. Тифлокомментатор работал на каждом матче — всего восемь специалистов.

Опыт Кубка Конфедераций в России показал, что новый сервис чрезвычайно востребован: за 16 матчей турнира им воспользовалось 234 человека. «Эта цифра превышает показатели за весь чемпионат мира 2014 года в Бразилии, где тифлокомментарий предоставлялся только на португальском языке», — уточняет Григорьев.

По его словам, после Кубка Конфедераций оргкомитет получил благодарственное письмо от Всероссийского общества слепых и шквал благодарностей от самих пользователей сервиса на точках выдачи устройств. «Люди радовались и говорили, что впервые смогли получить такую услугу на матчах в России», — отметил он.

Всего на матчах чемпионата мира будут задействованы 28 тифлокомментаторов — все они набраны из числа профессиональных футбольных комментаторов.

"Молчать ты не имеешь права"

"Впервые я занялся тифлокомментированием на Кубке Конфедераций, — рассказал специалист. — Долго готовился, проходил специальный семинар оргкомитета «Россия-2018». Слава богу, что работа на радио в целом в каких-то эпизодах схожа с работой тифлокомментатора. В конце концов, это такое же комментирование футбола. Но, конечно, есть какие-то нюансы, которые нужно учитывать".

По мнению Дерунца, на освоение новой специальности у него ушло чуть больше месяца. «Я бы не назвал тифлокомментирование принципиально новой для себя специальностью, в конце концов, это такое же комментирование футбола, — говорит он. — Но здесь важно учитывать ряд моментов, прорабатывать их и приучать себя к ним. Мы немножко перестроились в преддверии Кубка Конфедераций на эту манеру. Был пройден семинар, плюс месяц, и мы с коллегами голову перестроили».

Специалист считает, что тифлокомментирование — процесс гораздо более энергозатратный. «Так происходит потому, что молчать ты не имеешь права, — подчеркнул Дерунец. — Кроме того, у тебя практически нет права на неполное знание состава команд, ведь нужно очень активно говорить о передачах, действиях на поле. Ты не должен задумываться о том, кому сейчас пошел пас. Видишь номер игрока — и сразу на него реагируешь. Если на телевидении ты можешь дать себе паузу, уклониться, то здесь паузы быть не может».

Для лучшего освоения тифлокомментирования Дерунец приходил на радиостанцию Всероссийского общества слепых, общался с незрячими людьми, работал вместе с ними. «Это помогает погрузиться в атмосферу», — отмечает он.

Золотое правило тифлокомментирования

Специальных мануалов или брошюр по футбольному тифлокомментированию в России нет, поэтому на семинаре оргкомитета «Россия-2018» упор делается на практику. Обучением футбольных комментаторов занимается сотрудник Всероссийского общества слепых Павел Обиух, который также готовил специалистов к работе на Кубке Конфедераций.

"Работа на нашем семинаре идет два дня, но этого очень и очень мало, — считает Обиух. — Настоящий курс тифлокомментирования включает большой курс по тифлопсихологии, чтобы люди понимали особенности восприятия незрячих. Наш курс очень быстрый, здесь мы делаем в основном упор на практику".

Как говорит Павел, золотое правило тифлокомментирования футбола — если не знаешь, что говорить, говори о том, что видишь на поле. «Для обычного комментатора футбола здесь самое главное — отказаться от своей прошлой парадигмы. Обычный комментарий футбола всегда предполагает, что зритель видит картинку, и комментаторы позволяют себе делать какие-то умозаключения, рассказывать истории. Но тогда незрячий человек не понимает, что происходит на поле. Поэтому на нашем семинаре ребята учатся отвлекаться от своей привычки и сосредотачиваться только на том, что происходит на игровом поле», — отмечает он.

По мнению Обиуха, предстоящий чемпионат мира по футболу — прекрасная возможность для того, чтобы обратить внимание общества на потребности слепых болельщиков. «Если мы правильно и хорошо все сделаем, то, думаю, на следующий год футбол в России будет на совсем другом уровне доступности для незрячих и слабовидящих людей», — подчеркивает он.

Как получить услугу на ЧМ-2018

Для того чтобы получить эту услугу на матчах чемпионата мира, слабовидящему или слепому зрителю необходимо будет обратиться к любому волонтеру либо подойти на любую из информационных стоек внутри стадиона. «Важно отметить, что услуга будет предоставляться не на каких-то специальных местах, на всем стадионе, — уточнил Дмитрий Григорьев. — Специальные устройства для тифлокомментария будут выдаваться на всех инфостойках. Каждый волонтер, который находится в непосредственном контакте со зрителями, будет знать об этой услуге — где взять устройство и как им пользоваться».

По словам представителя оргкомитета «Россия-2018», опыт тестирования услуги на Кубке Конфедераций позволил выявить и устранить ряд моментов. «Наш подрядчик поменял устройства, которые использовались зрителями, они стали более качественными, легкими, современными. Также была изменена модель наушника, чтобы зрителям было удобнее. Были сделаны выводы по поводу оборудования, которое использовалось для звуковой передачи. Кроме того, мы более тщательно подошли к вопросу получения радиочастот, чтобы на чемпионате мира этот сервис был предоставлен на высоком уровне. В Москве получить радиочастоты намного сложнее, чем, скажем, в Волгограде. Везде своя специфика», — подчеркнул Григорьев.

Павел Обиух, в свою очередь, также отмечает не лучшее качество звука во время тифлокомментирования Кубка Конфедераций. «Качество звука было отвратительным — очень тихим и с большими помехами. Что касается непосредственной работы тифлокомментаторов, то на этом турнире я посещал лишь матчи на стадионе „Спартак“ и слушал Алексея Золина. Его работой я абсолютно доволен», — говорит он.

Обиух был приглашен европейской благотворительной организацией CAFE (Centre for Access to Football in Europe, Центр доступа к футболу в Европе — прим. ТАСС) в качестве эксперта по доступной среде на матчи чемпионата мира, которые будут проходить в «Лужниках». «У меня будет возможность после проведения всех этих матчей написать отчет, который попадет в УЕФА », — подчеркнул специалист.