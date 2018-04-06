Сильнейшие шашисты Омской области соберутся в Кормиловке

Спортсмены Калачинского, Горьковского, Тюкалинского, Исилькульского, Нижнеомского, Русско-Полянского, Азовского и Кормиловского районов соберутся 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийский» на традиционных соревнованиях по русским шашкам памяти Алексея Денщикова.

Медали будут разыграны в трех группах. Самые опытные игроки выявят сильнейших в группе кандидатов в мастера спорта. Также будут выявлены лучшие в группах перворазрядников и среди «массовых разрядов», где силами смогут померяться уже все желающие.

Самая интересная борьба традиционно развернется в «группе лидеров». Здесь на высокие позиции претендуют как ветераны-старожилы турнира — кормиловец Владимир Дёмин , калачинцы Геннадий Плахин и Дмитрий Мамаев , горьковчанин Анатолий Сенько, так и молодые шашисты — Вадим Цапко из Горьковского района, Валерий Шарпатов, представляющий Исилькуль и уроженец Кормиловки Евгений Шелеметьев.

У женщин за первое место поспорят Кристина Абросимова (Кормиловский район) и Мария Красноруцкая (Горьковский район).

Справка:

Алексей Константинович Денщиков с 1976 года работал в президиуме областной федерации шашек. Более четверти века посвятил организации очных и заочных соревнований среди сельских спортсменов, созданию «шашечных» кружков в Домах творчества детей и юношества. Благодаря его усилиям команда омских спортсменов по русским шашкам стала чемпионом I Всероссийских сельских игр в 1985 году.