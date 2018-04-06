Ни одного игрока ЦСКА не вошло в команду недели Лиги Европы 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил команду лучших игроков по итогу прошедшей недели в Лиге Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».
В нее вошли: голкипер Петер Гулачи ("Лейпциг"), защитники Хуанфран, Диего Годин (оба — «Атлетико»), Шкодран Мустафи, Эктор Бельерин (все — «Арсенал»), полузащитники Аарон Рэмси ("Арсенал"), Лукас Лейва, Сенад Лулич (оба — «Лацио»), Эмиль Форсберг ("Лейпциг"), нападающие Месут Озил и Александр Ляказетт (оба — «Арсенал»).
"Арсенал" добился крупной победы над московским ЦСКА в первом матче. Встреча завершилась со счетом 4:1. «Лацио» обыграл «Ред Булл» (4:2), «Атлетико» справился со «Спортингом» (2:0), а «Лейпциг» победил «Марсель» (1:0),