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РФС: «СМИ пишут про Карасева негатив, который не является фактом»
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РФС: «СМИ пишут про Карасева негатив, который не является фактом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский назвал безосновательными нападения СМИ на арбитра Сергея Карасева. Он отметил, что подобное поведение вредит развитию футбола в России.
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— Какие тут могут быть комментарии, когда поднимаются дурно пахнущие вещи, — цитирует ТАСС Будогосского. — К сожалению, это одна из тенденций современной журналистики, когда вытаскивается тот негатив, который не является фактом на самом деле. При этом наши средства массовой информации порой ничем в этом не отличаются от зарубежных коллег. Это все грустно, печальная информация и такие же комментарии. Лично я не понимаю, для чего нужно было поднимать всю это волну вокруг Карасева, которого назначили на ответственный матч, зачем пытаться заранее создавать человеку какие-то сложности психологического характера. Плохо, когда мы сами из-под себя вышибаем табуретку, а потом удивляемся, почему у нас нет судей и такое отношение к арбитрам. Наш человек впервые за несколько лет попал на такой высокий уровень, при этом вместе с командой отечественных судей, но вместо того, чтобы выделять его, ставить в пример, происходят такие вещи. Карасев еще юным мальчишкой начал свой путь и благодаря своему труду, таланту, настойчивости добился больших успехов. Напомним, что перед 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Спортингом» (2:0), где Карасев работал главным судьей, несколько российских и иностранных СМИ акцентировали внимание на матче Лиги чемпионов 2014 года, в котором лиссабонский клуб на выезде уступил немецкому «Шальке» со счетом 3:4. Главным арбитром той игры также являлся Карасев, и к его работе после матча предъявлялись претензии со стороны «Спортинга». Представители португальского клуба перед матчем с «Атлетико» подали протест на назначение Карасева в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был отклонен. Ранее ФИФА обнародовала список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира-2018, куда вошел Карасев и его ассистенты — Антон Аверьянов и Тихон Калугин.
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