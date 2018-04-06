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Владимир Крикунов: Желание работать остается — хоккей не отпускает
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Владимир Крикунов: Желание работать остается — хоккей не отпускает 

Советский спорт 1 час назад
— Не так давно появилась новость, что совместно с руководством «Автомобилиста» вы решили не продлевать контракт. Как пришли к этому решению? — Хотел что-то выиграть — но не выиграл. Вот и ушел. Думал добраться хотя бы до финала конференции, медали какие-то зацепить. Не получилось.
— При этом вы отметили, что есть желание работать дальше. — Это желание остается. Буду рассматривать варианты, конкретных мыслей пока нет.
— Но летом вы говорили, что этот сезон для вас точно последний. — Хоккей не отпускает! Хотел закончить, а все никак.
— В прошедшей «регулярке» «Автомобилист» показал свой лучший результат за последние 10 лет. — Сыграли бы и лучше, но с некоторыми ребятами промахнулись. К сожалению, Денис Бодров вот не смог выступить в сезоне, а хоккеист он очень хороший. Еще — наши легионеры выдали не тот хоккей, который мы от них ждали. Они действовали в свою силу и сделали, что могли, но хотелось бы лучше. Сейчас ведь у нас в командах первую скрипку играют именно легионеры. А у «Автомобилиста» так не вышло. Команда боролась, билась, сражалась, претензий к ребятам никаких нет. Это новогоднее первое место немножко нас скосило. Больше, чем все остальное. «Медные трубы» не смогли пройти.
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