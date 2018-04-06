Владимир Крикунов: Желание работать остается — хоккей не отпускает

— Не так давно появилась новость, что совместно с руководством «Автомобилиста» вы решили не продлевать контракт. Как пришли к этому решению? — Хотел что-то выиграть — но не выиграл. Вот и ушел. Думал добраться хотя бы до финала конференции, медали какие-то зацепить. Не получилось.

— При этом вы отметили, что есть желание работать дальше. — Это желание остается. Буду рассматривать варианты, конкретных мыслей пока нет.

— Но летом вы говорили, что этот сезон для вас точно последний. — Хоккей не отпускает! Хотел закончить, а все никак.