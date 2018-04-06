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Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом
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Виталия Кличко уличили в торговле ширпотребом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговле футболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских и европейских интернет-магазинах.
Бывший боксер делает деньги, находясь на государственной должности. Украинское издание «Вести» провело целое расследование и выяснило, как Кличко зарабатывает на продаже товаров под своим брендом. К примеру, в известном интернет-магазине вовсю торгуют футболками с брендом Кличко по цене от 14 до 25 евро.
На аукционе ebay есть немецкие джинсы «Кличко» и куртки по цене 20–40 евро. А в интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP продают чехлы для телефонов, спортивные шапки и спортивные костюмы.
Мало того, в немецком торговом реестре у семьи Кличко есть несколько компаний. Klitschko Management Group основана в 2007 году Виталием и Владимиром Кличко и их давним менеджером Берндом Бенте. Она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта и занимается организацией официальных мероприятий, пресс-конференций и спортивных поединков, пишет «360».
На портале homment.com опубликован перечень дополнительных услуг, которые предоставляет бизнесу KMG. Среди них поддержка и исчерпывающие рекомендации на всех этапах анализа рынка, выявление потенциальных возможностей для ведения бизнеса, помощь в планировании, разработка бизнес-предложений, выбор места ведения бизнеса, консультация при выходе на рынок.
Мэр Киева Виталий Кличко известен также своими смешными и нелепыми заявлениями. В прошлом году он сделал новые географические открытия. Бывший боксер сообщил собравшимся в Давосе бизнесменам, что Украина вдвое больше Франции и является самой большой страной в Европе.
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