Троицкая прокуратура выяснила, кто напутал с убившими мальчика проводами

Прокуратура проверит действия работников «Ростелекома» и троицкого муниципального предприятия «Электротепловые сети» после гибели от удара током на улице 10-летнего мальчика. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Трагедия произошла днём в среду у дома № 17 на улице имени Марины Расковой. Мальчик скончался на месте происшествия.

— Предварительно установлено, что до 4 апреля работники ПАО «Ростелеком» допустили ненадлежащую эксплуатацию линии связи, проходящей по улице имени Марины Расковой, — уточнила Наталья Мамаева . — Они вовремя не демонтировали оборванные провода указанной линии связи, которые лежали на земле. В свою очередь, работники МУП «Электротепловые сети» ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности при монтаже и эксплуатации линии электропередачи. В частности, они допустили соприкосновение проводов линии связи и ЛЭП. В результате провода линии связи повредили изоляцию проводов линии электропередачи, и провода линии связи оказались под высоким напряжением.

Мальчика обнаружил молодой человек, живущий в доме по соседству. К нему постучались друзья школьника и сказали, что их друга ударило током. Школьник запнулся о свисавший с электроопоры провод, оторванный от одного из домов, и попытался рукой убрать его. Подбежавший молодой человек тут же вызвал скорую, но было уже поздно. Через какое-то время к дому приехали энергетики, которые обесточили провод и обрезали его.