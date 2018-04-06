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Троицкая прокуратура выяснила, кто напутал с убившими мальчика проводами
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Троицкая прокуратура выяснила, кто напутал с убившими мальчика проводами 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Прокуратура проверит действия работников «Ростелекома» и троицкого муниципального предприятия «Электротепловые сети» после гибели от удара током на улице 10-летнего мальчика. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Трагедия произошла днём в среду у дома № 17 на улице имени Марины Расковой. Мальчик скончался на месте происшествия.
— Предварительно установлено, что до 4 апреля работники ПАО «Ростелеком» допустили ненадлежащую эксплуатацию линии связи, проходящей по улице имени Марины Расковой, — уточнила Наталья Мамаева. — Они вовремя не демонтировали оборванные провода указанной линии связи, которые лежали на земле. В свою очередь, работники МУП «Электротепловые сети» ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности при монтаже и эксплуатации линии электропередачи. В частности, они допустили соприкосновение проводов линии связи и ЛЭП. В результате провода линии связи повредили изоляцию проводов линии электропередачи, и провода линии связи оказались под высоким напряжением.
Мальчика обнаружил молодой человек, живущий в доме по соседству. К нему постучались друзья школьника и сказали, что их друга ударило током. Школьник запнулся о свисавший с электроопоры провод, оторванный от одного из домов, и попытался рукой убрать его. Подбежавший молодой человек тут же вызвал скорую, но было уже поздно. Через какое-то время к дому приехали энергетики, которые обесточили провод и обрезали его.
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