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Первый клиент «Альфа-Банка» выиграл билет на финал ЧМ-2018
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Первый клиент «Альфа-Банка» выиграл билет на финал ЧМ-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
За 70 дней до Чемпионата мира по футболу стало известно имя первого клиента «Альфа-Банка», получившего билет на финальный матч турнира. Им стала Анна Солодун из Москвы. Анна — одна из победительниц национальной промо-кампании, которую в феврале запустил «Альфа-Банк». О победе ей лично по телефону сообщил комментатор Виктор Гусев.
«Я даже не думала, что получить билет так легко. Спасибо «Альфа-Банку» за такую возможность. Сначала, когда Виктор мне позвонил, я подумала, что это шутка. Но когда получила из его рук сертификат, была по-настоящему счастлива. Для человека, который никогда ничего не выигрывал, эта победа вдвойне приятна. В очередной раз убеждаюсь, как здорово быть клиентом Альфы», — поделилась впечатлениями Анна.
В рамках промо-кампании Альфа-Банка — официального банка турнира — любой клиент может получить билет на один из матчей ЧМ-2018. Призовой фонд акции — 3000 билетов на ЧМ и 5000 сувениров с символикой Чемпионата мира по футболу, который впервые пройдет в России. Акция продлится до 1 июня. «Альфа-Банк» — официальный банк Чемпионата мира по футболу.
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