Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан» 

Инициативу обсудили члены Общественной палаты и эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.