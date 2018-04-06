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Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан»
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Нулевые чтения законопроекта «Об уточнении статуса самозанятых граждан» 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Инициативу обсудили члены Общественной палаты и эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Министерством финансов Российской Федерации подготовлены два законопроекта об уточнении статуса самозанятых граждан: проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.
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