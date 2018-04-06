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Чемпионат КЧР по художественной гимнастике собрал в Черкесске около 400 спортсменок
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Чемпионат КЧР по художественной гимнастике собрал в Черкесске около 400 спортсменок 

ТАСС 22 минуты назад
ЧЕРКЕССК, 6 апреля /ТАСС/. Около 400 спортсменок из 14 городов юга России участвуют в открытом чемпионате Карачаево-Черкесии по художественной гимнастике «Снежные Вершины», начавшемся сегодня в Черкесске, сообщила в пятницу ТАСС президент Федерации художественной гимнастики КЧР Наталия Власенко.
"Отрадно, что число и география участников нашего чемпионата ежегодно растет, в 2017 году было 250 человек, в этом уже около 400 из 14 городов РФ. Благодаря вниманию правительства и главы КЧР Рашида Темрезова вопросам развития спортивной инфраструктуры республики у нас появились современные спорткомплексы, где можно на должном уровне принимать много спортсменов и проводить крупные соревнования", — сказала Власенко.
Турнир проходит в самом крупном физкультурно-оздоровительном комплексе КЧР «Юбилейный», открывшемся в прошлом году к 25-летию республики. Состязания среди гимнасток в возрасте от 5 до 17 лет в индивидуальном и командном многоборье будет идти с 6 по 8 апреля.
Открытый чемпионат КЧР по художественной гимнастике «Снежные Вершины» в этом году проводится в шестой раз.
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