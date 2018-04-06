Турчак пропустит выступление Медведева из-за паломничества на Валаам 

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не приедет на расширенное заседание фракции «ЕР» в Госдуме с участием членов федерального правительства. Турчак сейчас, судя по своему аккаунту в инстаграме, находится на Валааме с неофициальным паломническим визитом. Мероприятие пройдет по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева на площадке Сбербанка 11 апреля, пишут «Ведомости». Медведев выступит на пленарном заседании: это фракционное мероприятие перед отчетом премьера в Думе. Источник «Ведомостей» пояснил, что ранее Медведев проводил консультации в узком составе, где присутствовали и Неверов, и Турчак, и председатель Думы Вячеслав Володин. Площадку Сбербанка предложил Володин, Турчак же хотел провести заседание в другом месте, поэтому могут быть «мужские детские обиды», иронизирует человек, близкий к руководству фракции. Отмечается, что ранее подобные мероприятия всегда проводились совместно фракцией и партией, в том числе, и потому, что в бытность секретарем генсовета Сергей Неверов, считающийся человеком из команды Володина, был депутатом Госдумы. Турчак же — зампред Совета Федерации, и при его назначении на этот пост собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что он будет ориентироваться на руководство администрации президента, и в частности на сменщика Володина Сергея Кириенко. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».