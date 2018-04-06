Ещё
Турчак пропустит выступление Медведева из-за паломничества на Валаам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турчак пропустит выступление Медведева из-за паломничества на Валаам 

Псковская губерния 2 часа назад
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак не приедет на расширенное заседание фракции «ЕР» в Госдуме с участием членов федерального правительства. Турчак сейчас, судя по своему аккаунту в инстаграме, находится на Валааме с неофициальным паломническим визитом. Мероприятие пройдет по инициативе премьер-министра Дмитрия Медведева на площадке Сбербанка 11 апреля, пишут «Ведомости». Медведев выступит на пленарном заседании: это фракционное мероприятие перед отчетом премьера в Думе. Источник «Ведомостей» пояснил, что ранее Медведев проводил консультации в узком составе, где присутствовали и Неверов, и Турчак, и председатель Думы Вячеслав Володин. Площадку Сбербанка предложил Володин, Турчак же хотел провести заседание в другом месте, поэтому могут быть «мужские детские обиды», иронизирует человек, близкий к руководству фракции. Отмечается, что ранее подобные мероприятия всегда проводились совместно фракцией и партией, в том числе, и потому, что в бытность секретарем генсовета Сергей Неверов, считающийся человеком из команды Володина, был депутатом Госдумы. Турчак же — зампред Совета Федерации, и при его назначении на этот пост собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, говорили, что он будет ориентироваться на руководство администрации президента, и в частности на сменщика Володина Сергея Кириенко. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Михаил Ведерников не удовлетворен состоянием молодежной политики в Псковской области Андрей Турчак занял 62 место в обновлённом рейтинге ста ведущих политиков России Псковская городская дума рассмотрит вопрос о награждении коммуниста Владимира Никитина медалью «За заслуги перед Псковом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу22
Нападение на Нурмагомедова попало на видео7
WADA разрешила россиянам запрещенные препараты
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение