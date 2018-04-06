Королевы автогонок. Россия вернет грид-герлз в «Формулу-1»? 

На российском этапе «Формулы-1» хотят вернуть грид-герлз. Организаторы гран-при попробуют договориться и восстановить традицию присутствия на стартовой решетке девушек, которые держат таблички с именами пилотов и команд. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, отметив, что русские девушки самые красивые.
Когда в конце января стало известно, что руководство «Формулы» отказывается от грид-герлз, ведущие мировые издания вышли с заголовками в духе «Красота, которую мы потеряли». Длинноногие, загорелые, с тонкими талиями — королевы автогонок были отличительной чертой соревнований последние 40 лет.
Движение против началось три года назад. На первый эксперимент решились в Монако: на решетку неожиданно вывели «грид-бойз». Пилотов это тогда озадачило, если не взбесило. В Австралии 25 марта вместо девушек выставили детей. Возвращение грид-герлз поддерживает главный редактор Motorsport.com Александр Кабановский:
Александр Кабановский главный редактор Motorsport.com «Говоря откровенно, конечно, самим спортсменам все равно, они нацелены на борьбу и соперничество. А вот с точки зрения пиара, имиджа, картинки нам всем, болельщикам и тем, кто увлекается, это позитивно. Мне известны истории из собственной практики, из российского чемпионата, когда пилот обращал внимание на красивую девушку около его машины, брал у нее телефон, и у них завязывались отношения. Такие истории были! Будет здорово, если получится вернуть».
Кстати, в Монако красотки остаются: мол, звездная гонка, гламур. Вероятно, именно на фоне этой новости выступил Дмитрий Козак.
Отказ от грид-герлз — одна из спорных инициатив новых боссов «Формулы-1». Руководство поменялось полтора года назад. Решение избавиться девушек никто не поддержал. Откуда возникла сама идея, рассказывает организатор автомобильных спортивных соревнований Оксана Косаченко:
Оксана Косаченко организатор автомобильных спортивных соревнований «По достоверно подтвержденным слухам, решение о том, что нужно убрать девушек со стартовой решетки, пришло в голову жене руководителя „Формулы-1“. Она приехала на гонки, увидела молодых красивых девушек. Сама она дама в возрасте. Она сказала: это безобразие, нужно срочно убрать этих женщин. Я думаю, это все навеяно теми страстями, которые творятся сейчас в Голливуде, где выплывают бесконечные истории о том, что женщин эксплуатировали или они кого-то пытаются обвинить в сексуальных насилиях. Думаю, что это короткая непопулярная мера. Те организаторы гран-при, которые захотят вернуть грид-герлз, это сделают, и возражений у высокого руководства „Формулы-1“ не будет».
Уже в эти выходные, 7 апреля, в Марракеше стартует чемпионат мира в классе кузовных автомобилей. Интересно кто будет держать таблички там. Эксперты полагают, что нововведение «Формулы-1» продержится недолго и девушки вернутся. Красота всегда побеждает.
Гонки в Сочи состоятся с 28-30 сентября. Билеты начали продавать в четверг, 5 апреля. Самые дешевые стоят 3990 рублей, до 5 июня их можно купить со скидкой до 40% в зависимости от трибуны.