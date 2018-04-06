Королевы автогонок. Россия вернет грид-герлз в «Формулу-1»?

На российском этапе «Формулы-1» хотят вернуть грид-герлз. Организаторы гран-при попробуют договориться и восстановить традицию присутствия на стартовой решетке девушек, которые держат таблички с именами пилотов и команд. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак , отметив, что русские девушки самые красивые.

Когда в конце января стало известно, что руководство «Формулы» отказывается от грид-герлз, ведущие мировые издания вышли с заголовками в духе «Красота, которую мы потеряли». Длинноногие, загорелые, с тонкими талиями — королевы автогонок были отличительной чертой соревнований последние 40 лет.

Движение против началось три года назад. На первый эксперимент решились в Монако: на решетку неожиданно вывели «грид-бойз». Пилотов это тогда озадачило, если не взбесило. В Австралии 25 марта вместо девушек выставили детей. Возвращение грид-герлз поддерживает главный редактор Motorsport.com Александр Кабановский

Александр Кабановский главный редактор Motorsport.com «Говоря откровенно, конечно, самим спортсменам все равно, они нацелены на борьбу и соперничество. А вот с точки зрения пиара, имиджа, картинки нам всем, болельщикам и тем, кто увлекается, это позитивно. Мне известны истории из собственной практики, из российского чемпионата, когда пилот обращал внимание на красивую девушку около его машины, брал у нее телефон, и у них завязывались отношения. Такие истории были! Будет здорово, если получится вернуть».

Кстати, в Монако красотки остаются: мол, звездная гонка, гламур. Вероятно, именно на фоне этой новости выступил Дмитрий Козак.

Отказ от грид-герлз — одна из спорных инициатив новых боссов «Формулы-1». Руководство поменялось полтора года назад. Решение избавиться девушек никто не поддержал. Откуда возникла сама идея, рассказывает организатор автомобильных спортивных соревнований Оксана Косаченко

Оксана Косаченко организатор автомобильных спортивных соревнований «По достоверно подтвержденным слухам, решение о том, что нужно убрать девушек со стартовой решетки, пришло в голову жене руководителя „Формулы-1“. Она приехала на гонки, увидела молодых красивых девушек. Сама она дама в возрасте. Она сказала: это безобразие, нужно срочно убрать этих женщин. Я думаю, это все навеяно теми страстями, которые творятся сейчас в Голливуде, где выплывают бесконечные истории о том, что женщин эксплуатировали или они кого-то пытаются обвинить в сексуальных насилиях. Думаю, что это короткая непопулярная мера. Те организаторы гран-при, которые захотят вернуть грид-герлз, это сделают, и возражений у высокого руководства „Формулы-1“ не будет».

Уже в эти выходные, 7 апреля, в Марракеше стартует чемпионат мира в классе кузовных автомобилей. Интересно кто будет держать таблички там. Эксперты полагают, что нововведение «Формулы-1» продержится недолго и девушки вернутся. Красота всегда побеждает.

Гонки в Сочи состоятся с 28-30 сентября. Билеты начали продавать в четверг, 5 апреля. Самые дешевые стоят 3990 рублей, до 5 июня их можно купить со скидкой до 40% в зависимости от трибуны.