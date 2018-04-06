Россию в финале GMC представят участники сообщества «Россия — страна возможностей»

Россию на международном финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который пройдет с 16 по 18 апреля в Дубае (ОАЭ), представит сборная команда победителей кубка по менеджменту для студентов «Управляй!».

Ранее, наряду с возможностью участия в национальном финале GMC, победители Кубка Управляй получили гранты на образование в размере 500 000 рублей.

Global Management Challenge — это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту с 38-летней мировой историей. Соревнование проходит на программном симуляторе бизнес-среды, условия которой меняются от этапа к этапу в зависимости и от сценария, и от решений, принимаемых конкурирующими командами. Благодаря участию в чемпионате, команды развивают навыки работы на конкурентном рынке, стратегическое мышление, навыки командной работы, а также профессиональные компетенции, необходимые современному управленцу. За время участия команды получают опыт управления, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

Кубок по менеджменту для студентов «Управляй» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности.

Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge прошел 4-5 апреля 2018 года на площадке «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Доме Правительства Московской области . В текущем сезоне участниками чемпионата стали более 6000 молодых управленцев, предпринимателей, студентов и сотрудников государственных и муниципальных органов власти из 78 регионов России.

Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках Global Management Challenge является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив.