Датский футболист Петер Шмейхель разгадал «тайну Горького» и расписал матрешку «под хохлому»

В самом начале программы футболист, стоя на фоне главной проходной ГАЗа, неожиданно заявил: причина того, что город был закрыт для иностранцев — Горьковский автомобильный завод.

Он красиво прокатился по цехам завода на электрокаре и продолжил свои «сенсации». Поделился тем, что его поразило — во время Великой Отечественной войны после немецких бомбежек его восстановили всего за сто дней. И только в этот момент заявил, что в «закрытости» города виноваты и другие оборонные предприятия.

— Буквально только что я был на заводе, а сейчас сижу за рулем автомобиля «Газель Next», — говорит в следующем эпизоде на полигоне ГАЗа Петер. — И мне нравится, определенно нравится. Но все-таки, парень я большой, мне бы игрушку покрупнее.

И его пересаживают в грузовик. Но и эта машина его не устраивает, и он пересаживается снова — на «Урал».

Потом телеведущий неожиданно переместился в художественный музей.

— Тест-драйв хорошо, но хотелось бы приобщиться к культуре, — заявляет Петер. — Здесь есть художественный музей. В его собрании около 12 тысяч произведений искусства.

Особо он выделил картину Василия Кандинского , одного из основоположников абстракционизма.

А еще Петер открыл новую главу в изучении народных промыслов и заявил, что матрешки расписывали … под хохлому. Ну и сам попробовал расписать мартешку.

— В рамках пиара грядущего Чемпионата Мира по футболу, РТ пригнала лучшего вратаря нашего детства Петера Шмейхеля в Нижний Новгород, — написал автор телеграмм-канала «Опер пишет». — Когнитивный диссонанс от просмотра обеспечен.

Действительно, если это все, что нужно знать болельщикам про Нижний Новгород, их немного жаль.

Кстати, на стадионе для программы снято всего несколько кадров.

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