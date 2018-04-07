«Вольфсбург» обыграл «Фрайбург» и другие результаты 29-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 29-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" М — «Герта» 2:1 Голы: Калу, 40 — 0:1, Азар, 75 — 1:1, Азар (пен), 79 — 2:1 "Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вестергор, Вендт, Эльведи, Кюизанс (Дрмич, 69), Херрманн (Хофманн, 80), Крамер, Закария (Азар, 46), Раффаэл, Штиндль.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Лазаро, Лустенбергер, Майер (Ибишевич, 85), Дарида (Дуда, 80), Зельке, Калу (Эссвайн, 81).

Предупреждение: Зельке (74).

"Фрайбург" — «Вольфсбург» 0:2 Голы: Дидави, 2 — 0:1, Дидави, 83 — 0:2 "Фрайбург": Шволов, Штенцель, Гульде, Сеюнджю (Шустер, 85), Гюнтер, Кат (Кляйндинст, 74), Сьерро (Капустка, 81), Хаберер, Хефлер, Кох, Петерсен.

"Вольфсбург": Кастельс, Йеккель, Кнохе, Верхаг, Виллиам, Дидави, Камачо, Брекало, Арнольд, Малли, Димата (Ориги, 74).

Предупреждение: Виллиам (68).

В компенсированное время Петерсен не реализовал пенальти.

"Кельн" — «Майнц» 1:1 Голы: Хектор, 7 — 1:0, Де Бласис, 50 — 1:1 "Кельн": Хорн, Хайнц, Хорхе Мере , Клюнтер (Кордоба, 78), Хектор, Клеменс, Хегер, Козьелло (Озджан, 74), Битенкур, Осако (Писарро, 69), Теродде.

"Майнц": Адлер, Балогун, Бросински (Онисиво, 82), Донати, Хак, Латца, Гбамен, Озтуналы, Сердар, Де Бласис, Берггрен (Квайсон, 69).

Предупреждения: Клюнтер (25), Балогун (44), Козьелло (59), Сердар (66), Латца (70), Клеменс (79), Донати (90).

Удаление: Донати (90).