ФК «Нефтяник» стал серебряным призером международного футбольного фестиваля

ФК «Нефтяник» (р.п. Новоспасское) принял участие в Международном молодежном футбольном фестивале «Весенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола», который проходил с 21 по 28 марта 2018 года в Геленджике.

Клуб выступал в возрастной группе мальчиков 2006 года рождения. Соперниками «Нефтяника» стали 12 команд из Ростова-на-Дону, Москвы, Новороссийска, Геленджика и Воронежа. В отборочных играх воспитанники ФК «Нефтяник» победили команду «Квадро» г. Ростов-на Дону (5:1), «ДЮСШ» г. Клин Московская область (4:0), ЦСКА-2 г. Геленджик (8:2), «Красногвардеец-2» г. Москва (7:0), ЦСКА г. Геленджик (5:0) и заняли 1 место в группе. В финале новоспассцы уступили команде «Кристалл» г. Воронеж и заняли 2 место, став серебряными призерами фестиваля. Лучшим нападающим турнира признан воспитанник футбольного клуба «Нефтяник» Гильман Гафуров, забивший 10 мячей.

Футболисты «Нефтяника» этой возрастной категории впервые приняли участие в турнире такого масштаба, поэтому второе место на пьедестале почета можно считать хорошим результатом для молодых спортсменов.

ФК «Нефтяник» создан в 2003 году в рабочем поселке Новоспасское при поддержке основателя и владельца ПАО НК «РуссНефть» Михаила Гуцериева . С момента создания и по сегодняшний день Компания осуществляет шефство над клубом. В «Нефтянике» занимается более 130 ребят Новоспасского района в возрасте от 7 до 17 лет, многие из которых являются детьми работников ульяновской «дочки» холдинга, ОАО «Ульяновскнефть». За годы существования клуба юные футболисты становились победителями и призерами областных, региональных, Всероссийских и Международных турниров. На сегодняшний день клуб является многократным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Ульяновской области.

В 2018 году футбольный клуб «Нефтяник» отмечает 15-летний юбилей.

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