Мне нужно снять видео о своей компании. Что делать?

Вы решили снять ролик. Как будет проходить процесс? Нет, продакшн не бросится на следующий день снимать ролик, и за неделю тоже вряд ли уложитесь. На самом деле, весь процесс строится определенным образом.

Сначала назначается встреча или заполняется бриф

Бриф — это анкета или перечень вопросов, с помощью которого становятся понятны цели и задачи клиента, концепция ролика и клиентское видение. Не ленитесь заполнить бриф максимально подробно: прописывайте для чего вам нужен ролик (на сайт, в соцсети, реклама ли это, хотите ли вы получить виральный эффект и так далее), схематично обрисуйте сюжет, динамику ролика и результат, который хотите получить. Обязательно найдите референсы и поделитесь с агентством. Так вам будет проще понять друг друга. Плохой кейс. Однажды мы работали с промышленной компанией, и ребята просто прислали нам ролик конкурентов с посылом «мы хотим так же». Это не совсем правильно, так как в данном случае мы не понимаем, что клиент хочет получить в итоге, точно такой же ролик? Или ему нравится стилистика? Возможно, нравится креатив, а снять он хочет в других локациях, и суперкрутое качество ему не нужно. В таких случаях мы не бросаемся делать коммерческое предложение клиенту, а пытаемся разобраться, что же ему на самом деле нужно, задаем наводящие вопросы и составляем бриф. Хороший кейс. Вы подробно заполняете бриф, присылаете ссылки на референсы. А если совсем ничего не понимаете (например, каким должен быть ролик) — просите назначить встречу и уже устно обсуждайте и проговаривайте все нюансы.

Пример брифа

Утверждение сценария

Сценарий, как правило, пишется либо продакшеном, либо креативным агентством. Плохой кейс. Клиент говорит, что сценарий напишет самостоятельно. Как правило, люди увлекаются и начинают фантазировать и не могут адекватно оценить, что можно реализовать в рамках бюджета. Плюс клиент не знает, какие нюансы нужно прописывать, чтобы на выходе ролик получился именно таким, каким планировался. Клиент может сам писать сценарий. Это, конечно же, не запрещено, но оценка стоимости будет происходить после того, как он покажет финальную версию.

Кстати, в этом случае весь процесс начинает напоминать день сурка. Клиент пишет сценарий → мы оцениваем → возникает вопрос: «Ой, а почему так дорого, я сейчас перепишу» → и по кругу.

Однажды мы работали с ювелирной компанией, и менеджер с их стороны настоял на том, чтобы они сами писали сценарий. В итоге нам приходилось очень многое уточнять, так как клиент писал общими фразами, а продакшену нужно понимать детали. От них зависит буквально все — снимать большой павильон или провести съемку на небольшой локации, применять ли спецэффекты, отшивать ли костюмы или арендовать и так далее. Как правило, в таких случаях из-за множества правок написание сценария растягивается на долгие месяцы, и проект умирает. Поэтому мы все же убедили клиента отдать написание сценария нам. Хороший кейс. Сценарий пишет продакшн или креативное агентство, а клиент вносит правки, корректировки и согласовывает финальную версию. Это самый быстрый вариант, так как сценарий пишется профессионально, и по нему уже можно снимать ролик.

Раскадровка

Откройте любой выпуск комиксов Marvel — вот вам практически пример раскадровки. По сути, это схематичная зарисовка каждого кадра, где указывается его длина, реплики персонажей и другие детали.

Пример раскадровки

Утверждение локации и актеров

Здесь все понятно. Продакшн проводит кастинг совместно с клиентом, выбираются актеры и локация.

Съемка

Это основная часть всего продакшена и самый дорогостоящий процесс. Кстати, можно месяцами искать локацию и подбирать актеров, а отснять все за 1-2 дня. Все зависит от степени подготовки к процессу. После съемки уже идет монтаж, цвето— и звукокоррекция, финальное согласование ролика, а также его передача клиенту.

Какие бывают сложности в процессе?

Бывают ситуации, когда клиент присылает примерное описание задачи и говорит: «У нас на все 50/100/200 тысяч рублей». Но по факту реализация его идеи может стоить больше. Тогда клиенту присылается смета и обязательно даются пояснения или предлагается вариант ролика, который возможен для указанного бюджета.

Совсем иная ситуация — продакшн решает подзаработать и начинает включать такие позиции, как «бар», «обслуживание кейтеринга», непонятные логистические расходы на крупные суммы и так далее. В некоторых продакшенах есть отдел сейлзов, у которых есть конкретная задача продавать услуги. Если у вас скромный бюджет — лучше работать с небольшой студией. Они всегда готовы пойти навстречу клиенту и стараются уложиться в рамки бюджета.

Иногда клиент может по незнанию подумать, что в смету специально добавляют «опциональных» сотрудников, чтобы увеличить стоимость. Дело в том, что у продакшенов, особенно крупных, принято следующее правило: на площадке каждый занят своим делом. Это необходимо для того, чтобы процесс съемки прошел четко и без заминки. Конечно, оператор может возиться с настройками камеры, продюсер — настраивать свет, но тогда съемка может сильно растянуться по срокам. А один съемочный день стоит недешево.

Бывает, что клиент присылает задачу очень поздно — сроки поджимают. В этой ситуации продакшн оценивает, реально ли уложиться в поставленные сроки (если работать без перерыва, ночами и так далее). Если да — берется наценка за срочность, если нет — к сожалению, продакшн отказывается от работы.

Кто все эти люди на площадке? Давайте разберемся, кто должен быть на площадке базово, без кого праздник точно не состоится.

Оператор. Все очевидно и понятно: оператор — снимает. Красиво, качественно, профессионально. Не на айфон.

Режиссер. Это тот самый важный мужчина в кресле, который руководит всем процессом на съемочной площадке. На небольшом мониторе он смотрит за общей картинкой, за тем, как будет смотреться все действо в кадре или, иными словами, у вас в телевизоре/на дисплее.

Продюсер. Этот человек решает все организационные вопросы на площадке. Если в три часа ночи у актрисы, играющей главную роль, порвалось платье — он найдет точно такое же.

Оператор плейбека. Это техническая должность, он настраивает плейбек (монитор), чтобы все работало корректно.

Световик. Очень просто: отвечает за свет на площадке.

Представитель клиента. Лучше, чтобы на площадке присутствовал один представитель заказчика. Когда приезжает 10 человек — они, как правило, начинают спорить между собой и очень тормозят процесс.

Допустим, с ними разобрались. А остальные? Есть перечень специалистов, которые также необходимы для разного рода съемок.

Техник камеры. Пока оператор получает от режиссера установки по следующей сцене, техник камеры готовит оборудование: переносит камеру на новую локацию, устанавливает на штатив, настраивает. Когда приходит время снимать, оператор не тратит на это время, он выстраивает кадр.

Фокус-пуллер. Представьте: динамическая сцена, оператор бегает по всей площадке с камерой. В такой ситуации ему очень тяжело и за кадром следить, и за тем, что под ногами, чтобы не упасть, да еще и фокус надо крутить. Поэтому есть отдельный человек, который управляет фокусом в тех сценах, где оператору это трудно делать самостоятельно. Это фокус-пуллер. На самом деле, он присутствует практически во всех крупных проектах.

Оператор стедикама. Стедикам — это оборудование для стабилизации камеры, а следовательно, и изображения. В некоторых сценах камера должна двигаться быстро, но при этом плавно. Для этого в команде есть оператор стедикама. Он отвечает за его настройку и съемку с его использованием.

Хлопушка. Наверняка, все видели, как перед каждым кадром специальный человек на площадке щелкает хлопушкой. Но никто не знает, зачем это нужно. Дело в том, что на хлопушке пишется название кадра — условно, «дубль один, сцена такая. Это нужно, чтобы команда быстро находила нужный кадр, когда режиссер кричит: „Все, гениально! Вот этот дубль нам нужен“. Команда просто запоминает его. И далее режиссеру монтажа уже проще ориентироваться — не нужно пересматривать все ролики и дубли в поисках необходимого. Еще хлопушка нужна чтобы синхронизировать звук со всех микрофонов и рекордеров, именно для этого ей хлопают.

Если нужно быстрее и дешевле — делайте графику Можно сделать часть ролика или весь целиком в графике. За ней обращаются чаще всего стартапы — когда нужно объяснить какой-нибудь продукт. Текстом это сделать тяжело, а графикой можно наглядно все продемонстрировать. Сначала утверждается сценарий и делается аниматик. Аниматик — это та же раскадровка. Она необходима для того, чтобы клиент представлял, как будет выглядеть ролик. В аниматике уже есть черновая озвучка и простая анимация, чтобы клиент понимал, что куда двигается и откуда появляется. Затем пишется озвучка. То есть сначала пишется озвучка диктора для того, чтобы аниматор мог создавать картинку под нужные фразы. Например, диктор говорит: „Появилась книга“. И аниматор именно под эти слова должен проанимировать ее появление.

Главное — не бойтесь Что хотелось бы сказать в качестве итога? Если вы впервые столкнулись с необходимостью снять ролик или сделать анимацию и напрочь не понимаете, что делать — так и скажите продакшну: „Это первый наш опыт, мы никогда не сталкивались, объясните, что нужно делать“. Продакшн обязательно пойдет навстречу, назначит звонок или митинг, где подробно расскажет о процессах и всех ключевых моментах, а также возьмет на себя задачу по разработке идеи и заполнению брифа. Главное — ничего не бойтесь. Видеопродакшн — один из самых интересных и увлекательных процессов в маркетинге, где вы можете проявить фантазию и поучаствовать в создании мини-фильма для вашего бренда.