Молодёжка «Уфы» победила в Туле 

«Арсенал» не смог улучшить своё положение, проиграв дома «Уфе» в матче 25-го тура Молодёжного первенства России. Команда из Башкортостана отпраздновала победу со счётом 2:0, после перерыва отличились Линар Мухаметщин и Данила Емельянов.
"Уфа" набрала 35 очков и с большой группой команд делит шестое место.
Протокол игры
Арсенал Тула (мол.)
Уфа (мол.)
58' Мухаметшин Линар (0:1)
85' Емельянов Данила (0:2)
Ушаков Виталий • Маркин Константин • Денисов Александр 56' (Сикоев Асланбек (56') • Осипов Александр • Веприков Игорь 67' • Буранов Данила 70' (Николаев Артур (70') • Максумов Джамшед 81' (Антипов Константин (81') • Аджоев Гурам • Баринов Даниил • Гребенщиков Александр • Шолох Эдуард
Запасные: Седых Денис
Чернов Алексей 76' • Хазиев Руслан 16' • Дивеев Игорь • Дёмин Вячеслав • Виденеев Валентин 83' • Криворог Марк • Емельянов Данила • Власов Андрей • Журавлёв Вячеслав 89' (Егоров Артём (89') • Мухаметшин Линар • Ладыгин Антон
Запасные: Сидоров Максим Вадимович • Здоровец Арсений
06 апреля.