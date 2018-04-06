Ещё
РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, «Матч ТВ» готов заплатить не более 1,8 миллиарда
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, «Матч ТВ» готов заплатить не более 1,8 миллиарда 

Спорт-Экспресс 1 час назад
За возможность транслировать матчи сезона в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило порядка 3 миллиарда рублей, когда как «Матч ТВ» был готов заплатить не более 1,8 миллиарда, сообщает РБК.
В переговорах принимал участие руководитель субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Артур Джанибекян, но сейчас они приостановлены, поскольку РФПЛ заявила о намерении провести тендер по продаже прав.
Отмечается, что «Матч ТВ» сейчас активно торгуется по поводу снижения стоимости прав с их владельцами.
Спорт-Экспресс: последние новости
Комбаров может сыграть с "Анжи" На Играх Содружества спортсмен госпитализирован с малярией Виталий Кравцов: "Останусь ли в России? Скажу после драфта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты3
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение