РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, «Матч ТВ» готов заплатить не более 1,8 миллиарда 

За возможность транслировать матчи сезона в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило порядка 3 миллиарда рублей, когда как «Матч ТВ» был готов заплатить не более 1,8 миллиарда, сообщает РБК.
В переговорах принимал участие руководитель субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Артур Джанибекян, но сейчас они приостановлены, поскольку РФПЛ заявила о намерении провести тендер по продаже прав.
Отмечается, что «Матч ТВ» сейчас активно торгуется по поводу снижения стоимости прав с их владельцами.