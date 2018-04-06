РФПЛ запросил 3 миллиарда рублей за трансляции матчей, «Матч ТВ» готов заплатить не более 1,8 миллиарда

За возможность транслировать матчи сезона в телеэфире и интернете руководство РФПЛ запросило порядка 3 миллиарда рублей, когда как «Матч ТВ» был готов заплатить не более 1,8 миллиарда, сообщает РБК.

В переговорах принимал участие руководитель субхолдинга " Газпром-медиа Развлекательное телевидение" Артур Джанибекян , но сейчас они приостановлены, поскольку РФПЛ заявила о намерении провести тендер по продаже прав.

Отмечается, что «Матч ТВ» сейчас активно торгуется по поводу снижения стоимости прав с их владельцами.