Лукаш Дивиш: В сборной России ко мне относились по-доброму

Напомним, В 2016 году волейболист был включен в расширенный список мужской сборной России для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но участия в Играх не принял. Словак Дивиш получил российский паспорт несколько лет назад, чтобы не считаться легионером в чемпионате России.

«Считаю, что я не был готов к сборной. Я, конечно, очень хотел, но могу сказать прямо: я не показывал хороших результатов в национальной команде России. Это было слишком тяжело для меня — в короткий срок прийти в сборную, входящую в топ-5, а возможно, и самую сильную в мире, проявить себя и сыграться с партнёрами. Времени не было. Многое пошло не так, как я задумывал.

Как приняли в коллективе? Честно, я ожидал, что будет гораздо тяжелее, что меня примут, как иностранца, чужого, что будут расспросы, шутки. Но оказалось иначе. Обстановка была очень приятной, со здоровой конкуренцией. Про всех парней могу сказать только хорошее. Я был словно во сне — исполнилась моя мечта. Думал, будут подкалывать. Я-то тоже шутник, люблю шутки. Был готов к худшему, но все относились ко мне по-доброму, как будто я русский. Был приятно удивлен.

Я из Словакии, мои родители — тоже, у меня нет русских корней. Но у меня семья в России, моя жена и ребенок родились здесь. Я считаю себя русским словаком. Где-то 50 на 50. Я люблю свою родину. Но и Россию я очень люблю и уважаю, какой бы тяжёлой ни была геополитическая ситуация. Исторически мы славяне, а славяне всегда вместе держались. Но западные страны хотели нас разбить. Они хорошо знают, что славяне — очень сильный народ. Поэтому и пытаются нас всех разделить, разъединить, переписать историю", — цитирует Дивиша «Честное слово».