Воспитанники «Юности Москвы» заняли первое место на городском соревновании по плаванию 

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по плаванию участвовали в третьем этапе столичного кубка по плаванию среди мальчиков 2006-2007 года рождения.
Команда юных спортсменов из Соколиной горы отлично проявила себя в эстафетном комплексном плавании на дистанции 4х50 метров. В составе сборной выступали Михаил Роганов, Никита Федотов и Джаваншир Умудов. И с результатом 02.04.43 юноши заняли первое место в состязании. «Бронзу» для школы «Юность Москвы» в комплексном плавании на дистанцию сто метров принес Роберт Милованов. Четвертое, седьмое и восьмое места заняли Никита Фёдоров, Михаил Роганов и Михаил Стадник соответственно. Тренерами юношей являются Анна Артёмова, Игорь Крутяков, Марина Калгашкина и Елена Дунаева.
Фото: icmos.ru/РИА Новости.