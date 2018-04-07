Прогноз на центральный матч тура в АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайте

Статистика на стороне «Ман Сити», но Моуринью никогда не проигрывал Гвардиоле оба матча в национальном чемпионате за один сезон.

Ставки: тотал меньше 2,5 гола за 1.95, «МЮ» забьёт во втором тайме за 2.60, «МЮ» получит больше жёлтых карточек за 1.60.

Победа в дерби Манчестера сделает «Сити» чемпионом, и это условие добавляет матчу огня. Более того — если сегодня «горожанам» удастся выиграть, то они гарантируют себе титул раньше, чем любая другая команда за всю историю АПЛ.

Добавим к этому довольно высокую значимость дерби между клубами и невероятную принципиальность противостояния Жозе Моуринью с Хосепом Гвардиолой. В общем, несмотря на малую турнирную значимость игры и разговоры о напряжённом календаре, пытаться выставить этот матч второсортным или каким-то не таким бесполезно. Отношения этих клубов и тренеров измеряются не только очками и местом в таблице. Рубиться команды будут ничуть не хуже, чем в предыдущие разы.

Возможность стать чемпионом в игре с «МЮ» Моуринью — это, пожалуй, лучший способ перезагрузить команду после разноса от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов для Гвардиолы. В распоряжении каталонца практически весь состав — под вопросом только участие Серхио Агуэро. В остальном лазарет «Сити» пуст, если не считать Бенджамина Менди, который уже очень давно не выходил на поле. У «дьяволов» проблемы с травмированными также отсутствуют: встречу пропустит запасной голкипер Серхио Ромеро , но все остальные игроки работали перед дерби в общей группе.

За «Манчестер Сити» говорит всё, кроме напряжённого календаря, но этот фактор не должен стать ключевым: «горожане» привыкли играть в таком графике, а длинная скамейка позволяет сводить ущерб к минимуму. В остальном — всё за хозяев.

Во-первых, «Манчестер Юнайтед» проиграл восемь из своих последних 13 матчей в Премьер-лиге с «Манчестер Сити» при всего двух победах. Во-вторых, встреча состоится на «Этихаде», а гостевые матчи против топ-клубов «Манчестер Юнайтед» в последнее время проводит безалаберно: «дьяволы» выиграли только одну из предыдущих 10 встреч в АПЛ с командами из «большой шестёрки», не сумев забить в восьми случаях. Как итог — шесть поражений при трёх ничьих.

Кроме того, «Сити» очень хорош на своём поле. «Горожане» непобедимы в последних 27 домашних матчах АПЛ (22 победы и 5 ничьих) и обладают сумасшедшей серией из 14 выигрышей кряду в турнире в родных стенах. За всю историю АПЛ лишь две команды имели более впечатляющую серию: «Манчестер Сити» (20 домашних побед подряд в АПЛ с марта 2011 по март 2012 года) и «Манчестер Юнайтед» (19 побед в период с октября 2010 по октябрь 2011 года).

Несмотря на эту статистику, ставить на исход всё же не советуем: трудно понять, как чувствительное поражение от «Ливерпуля» скажется на «горожанах». Никаких глобальных вопросов к игре «Сити» нет и быть не может, но характер и умение держать удар — это совсем другое дело. В той ситуации, в которую попали подопечные Гвардиолы, ментальность не менее важна, чем собственно умение играть в футбол. Команды Моуринью чуют кровь не хуже акулы, и если без пяти минут чемпион АПЛ дрогнет, то «МЮ» это почувствует.

Моуринью никогда не проигрывал Гвардиоле оба матча в национальном чемпионате за один сезон, и это второй аргумент против ставки на победу фаворита, ведь в первом круге «Сити» победил со счётом 2:1. Поэтому мы склоняемся к ничьей, но из-за непонятного состояния «горожан» после Лиги чемпионов от ставок на исход лучше воздержаться.

В конце концов, «МЮ» сейчас тоже неплох: несмотря на вылет из ЛЧ, у «дьяволов» пять побед в шести последних матчах и пустой лазарет. К тому же при здоровом Эрике Бейи они меньше пропускают и набирают больше очков, а прошлое дерби ивуариец пропустил, так что теперь, пожалуй, оборона «дьяволов» будет не такой беспомощной.

Последние матчи между «Сити» и «МЮ» на «Этихаде» получались «низовыми» (0:0, 0:1 и 1:0 в трёх прошлых сезонах), поэтому «тотал меньше 2,5» за 1.95 выглядит очень здорово, да и гостевая модель игры Моуринью во встречах с топ-клубами к этому располагает. Линии на угловые и карточки ко дню матча выглядят уже не так интересно, но вариант «МЮ получит больше жёлтых карточек» за 1.60 достоин изучения.

Кроме того, стоит присмотреться к ставке на гол «МЮ» во втором тайме за неплохие 2.60. Во-первых, преимущество гостей в свежести на каком-то отрезке всё же может сказаться, тем более при наличии шустрых Марсьяля и Рэшфорда. Во-вторых, «дьяволы» забивают во вторые 45 минут заметно чаще (34 мяча в АПЛ против 26), а «горожане», в свою очередь, немного больше пропускают после перерыва (12 против 9).