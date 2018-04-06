Главный бой Хабиба и фестиваль футбольных дерби: что смотреть в спорте на выходных

Sobesednik.ru рекомендует любителям спорта обратить внимание в выходные на футбольные дерби и бой Хабиба Нурмагомедова . Начнем с вечера пятницы. Если на Востоке КХЛ финал конференции прошел молниеносно — «Трактор» оказался не готов сопротивляться мощи «Ак Барса», — то на Западе ожидаемо всё интересно. СКА, одержав две победы подряд над ЦСКА, не смог обеспечить себе комфортное преимущество в серии. ЦСКА одержал победу в битве № 4, а это значит, что счет в серии теперь равный. Команды снова «переезжают» в Петербург. Подопечные Игоря Никитина смогли сохранить интригу в противостоянии двух главных гигантов КХЛ, так что нельзя исключать, что битва может продлиться все семь матчей. Так сложилось, что почти все лучшие российские хоккеисты лиги играют в этих командах, поэтому зрелище обязательно к просмотру. Посмотрим, кто в конечном итоге будет противостоять казанской «машине» Зинэтулы Билялетдинова. Т/к «Матч ТВ», 6 апреля в 19:05 по мск; т/к «КХЛ ТВ», 8 апреля в 16:55 по мск.

В субботу стартует прямо-таки фестиваль европейских футбольных дерби. Начнется все дневным матчем в Ливерпуле, где «Эвертон» примет собственно «Ливерпуль». «Красные» на неделе в блестящем стиле разгромили «Манчестер Сити», не позволив хваленой банде Гвардиолы забить даже один гол, хотя тренер ливерпульцев Юрген Клопп уверял, что настраиваться на «ноль» в графе пропущенных мячей в матче с «Сити» не приходится.

Лидеры «Ливерпуля» праздуют гол в ворота «Сити» // фото: Global Look Press

Но тот вечер принадлежал «Ливерпулю», а мерсисайдское дерби — дело совсем другое. В последние годы у «Эвертона» все очень грустно в матчах против своих соседей. Мало того что победами не пахнет, так еще и поражения часто были довольно крупными. Меж тем первоапрельское поражение «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом» (1:3) окончательно обезопасило дружину Клоппа от вылета из лигочемпионской четверки, так что можно подумать о падении некого груза ответственности с плеч «Ливерпуля». Но едва ли фанаты «красных» позволят своим любимцам расслабленность в дерби, даже если игра всего сезона для «Ливерпуля» — ответный матч против «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги Чемпионов — состоится только во вторник. Т/к «Матч! Футбол 1», 7 апреля в 14:25 по мск.

В Петербурге пройдет матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Оба клуба переживают не самые лучшие времена. Если «Краснодар» принял важное и правильное решение, освободив Игоря Шалимова от исполнения обязанностей тренера, то «Зенит» продолжает мучиться, не меняя ничего. Да, заработаны очки на выезде в Уфу, однако может ли «Зенит» гордиться победой над «Уфой», которая была добыта в таком стиле? Едва ли.

В первом круге, к слову, «Зенит» провел один из лучших матчей под руководством Роберто Манчини, не оставив «быкам» шансов. Но если тогда «Краснодар» был в плохой форме, а «Зенит» достиг своего пика, то сейчас обе команды выглядят, мягко говоря, не очень. Если чуда не случится, то титул, как в старые добрые времена, разыграют три команды из Москвы. Но кто сказал, что этот сценарий устроит команду из Питера? Едва ли у «зенитовцев» есть желание сворачивать с победного пути, так тяжело на него встав. Игра с «Краснодаром» может дать ответы на многие вопросы. Т/к «Наш Футбол», 7 апреля в 16:00 по мск.

Переходим к главному матчу выходных — дерби Манчестера. «Сити», как мы уже упомянули, надломлен. Да, они уже проигрывали в этом сезоне. Были ничего не значащие поражения в Украине в матче с «Шахтером», и в домашней игре с «Базелем», когда судьба противостояния уже была решена. Был проигрыш на «Энфилде» в матче АПЛ, который до сих пор остается для «ситизенов» в этом турнире единственным. Был обидный вылет из Кубка Футбольной Ассоциации от «Уигана» (этот клуб, видимо, существует хотя бы для того, чтобы побеждать грозный «Сити» в старейшем клубном турнире планеты). Но таких поражений, которое «Сити» потерпел в среду, в этом сезоне еще не было. Полный шок. Даже в январской игре с ливерпульцами «Ман Сити» «летели» с разницей в три гола, но тогда они смогли отыграть хотя бы два. А тут чисто, без вариантов — 0:3.

Наставники двух «Манчестеров» Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола // фото: Global Look Press

И это не может не наложить отпечаток на ближайшее дерби с « Манчестер Юнайтед ». Если команда Гвардиолы одержит победу, то это будет самое быстрое оформление чемпионства в Англии за многие годы. Но стоит ли теперь игра свеч, если во вторник нужно выходить и умирать в игре с безумцами Юргена Клоппа? Так что эта игра является хорошим шансом для МЮ продолжить надлом «Сити», который весь сезон казался неуязвимым. Нет, я не хочу сказать, что «горожане» намеренно выставят слабый состав для предоставления отдыха своим лидерам. Мы этого знать не можем. Но после такого спектакля от «Ливерпуля» все становится слишком интересно. Вместо дежурной победы на «Энфилде» и оформления титула в домашней игре с главным соперником мы получили проблемы для Пепа Гвардиолы. А для Жозе Моуринью нет большей мотивации, чем этого самого Гвардиолу обыграть. Посмотрим, удастся ли сделать это португальцу на сей раз. Т/к «Матч ТВ», 7 апреля в 19:25 по мск.

Для ценителей Серии А в этот день нет матча более важного, чем «Дерби делла Лантерна». Противостояние «Дженоа» и «Сампдории» сложно в наше время отнести к битве титанов итальянского футбола, однако именно такие матчи — и есть этот самый итальянский футбол. Обе команды находятся в нелучшей форме, хотя и победили в последних для себя матчах чемпионата. Но им предшествовали серии из поражений и ничьих. Но все эти расклады с приставкой «пред» теряют всякий смысл, когда мы говорим о таких исторических противостояниях.

Гастон Рамирес поражает ворота Маттии Перина // фото: Global Look Press

В первом круге победа осталась за «Сампдорией», где результат сделало самое результативное трио игроков «Сампы»: Фабио Куальярелла (18+7), Гастон Рамирес (2+11) и Дуван Сапата (10+5). «Дженоа» же является своеобразным антиподом «Сампдории». Команда делает ставку на надежную игру в обороне. Шутка ли, они занимают 12 место в Серии А, но меньше них (31 пропущенный мяч) в чемпионате пропустили лишь лидеры: «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Интер». Но с забитыми голами у «грифонов» все плохо: 24 мяча — меньше, чем они, забил лишь «Сассуоло», у которого 20. «Блучеркьяти» же играют сами и дают играть другим. Так что матч должен получиться очень жарким. Т/к «Матч! Футбол 2», 7 апреля в 21:40 по мск.

Воскресенье для любителей UFC начнется в пять утра по Москве, ибо нас ждет одно из главных событий года в мире единоборств. Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов проведет главный бой в своей карьере против Макса Холлоуэя. Поклонники боев содрогнулись в начале апреля, когда лицо UFC Дэйна Уайт заявил, что изначальный противник Хабиба Тони Фергюсон получил травму и отказывается от боя. Многие подумали, что это была первоапрельская шутка Уайта, но позже Хабиб и Тони подтвердили эту информацию. Спасти один из главных вечеров года вызвался Макс Холлоуэй . Последнее поражение американец потерпел несколько лет назад от легендарного Конора Макгрегора . Но об ирландце чуть позже.

Хабиб Нурмагомедов // фото: Global Look Press

После этого поражения Макс одержал 12 побед подряд, что отметил сам Хабиб. Несмотря на форсированную подготовку, «Орел» заявил, что не ожидает легкого боя с Холлоуэем. Но за несколько дней до самого боя произошло нечто, что выходит за рамки разумного. Хабиб вместе со своей командой решил выяснить отношения с российским бойцом Артемом Лобовым , который входит в команду Конора Макгрегора. Лобов раньше позволял себе резкие высказывания в адрес дагестанского бойца, что вывело Хабиба из себя. Нурмагомедов наградил Лобова пощечинами, потребовав от того прекратить «болтать». А на днях Конор отреагировал на нападение на своего товарища. Вместе со своей «свитой» ирландец ворвался на арену, где Хабиб участвовал в медиамероприятии. Макгрегор атаковал автобус с бойцами, где и находился Хабиб (видео). В результате выходки команды Конора травмы получили несколько человек. Теперь ирландец предстанет перед судом, а участвовавший в этом безумии Лобов лишился боя, который должен был состояться 8 апреля. Главные лица UFC сделали все, чтобы этот вечер боев был максимально горячим и интересным. Посмотрим, как из этой ситуации выйдет Хабиб. Т/к «Матч ТВ», 8 апреля в 5:00 по мск.

Вернемся к делам футбольным. «Локомотив» Юрия Семина попытается подняться после нокаута в исполнении Аарона Оланаре и «Амкара». Пермяков обвинили чуть ли не в сдаче игры «Локомотиву» в обмен на прибыль с продаж билетов — а они в ответ возродили интригу в РФПЛ. Теперь «Локомотив» вместо комфортных восьми очков от второго места имеет лишь два. Да, у них есть игра в запасе. Но обязательно ли игра с «Ахматом», которая была перенесена из-за выборов, будет победной?

Легендарный наставник «Локо» Юрий Семин // фото: Global Look Press

Но об этом мы узнаем 18 апреля. В ближайшие же выходные «железнодорожникам» предстоит сыграть с «Ростовом» Валерия Карпина . Более сложный дебют, чем у него, в нашей лиге невозможно представить: Карпин работает в Ростове чуть больше месяца, а уже сыграл с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. А в воскресенье сыграет с лидером. Побед под руководством нового тренера в активе у южан пока нет. Но Карпин себе не изменяет и пытается ставить смелую атакующую игру своей команде. А «Локомотив», как мы могли видеть, совершает ошибки, если на него лезть. «Амкар» полез — и забрал победу. Почему бы это не сделать ростовчанам? Т/к «Матч ТВ», 8 апреля в 16:25 по мск.

Опять переносимся в Англию, где «Челси» будет пытаться сохранить остатки достоинства после провала в дерби с «Тоттенхэмом». И снова дерби — на сей раз с «Вест Хэмом». В первом круге «молотобойцы» одержали заслуженную победу. Матчи с «Вест Хэмом» для «Челси» традиционно очень сложны. Зачастую победы сменяются поражениями. Но сейчас если «синие» хотят, чтобы их продолжали воспринимать как топ-клуб, то в игре с «молотобойцами» необходима победа. Едва ли можно говорить, что «пенсионеры» продолжают борьбу за Лигу Чемпионов. Уж вряд ли «Тоттенхэм» упустит отрыв в восемь очков за несколько игр до окончания АПЛ.

Форвард «Челси» Альваро Мората // фото: Global Look Press

«Вест Хэм» же еще никак себя не обезопасил от вылета из чемпионата. 14-е место не должно создавать иллюзий: до конца сезона семь игр, а от 18-го места «ВХ» отделяет лишь пять баллов. Конечно, «Челси» пребывает в такой форме, что рассчитывать на три очка в выездной игре против них — отнюдь не утопия. Но, как мы знаем, раненый зверь всегда опасен. Даже если этот «зверь» уже измотан внутренними склоками и неурядицами. Конечно, мы не можем утверждать на сто процентов, что в «Челси» есть открытая конфронтация, но, к сожалению, многое говорит об этом. Может быть, мы наблюдаем последние игры Антонио Конте в качестве тренера «Челси». Но как эти игры пройдут, во многом все еще зависит от него. Т/к «Матч! Футбол 1», 8 апреля в 18:25 по мск.

А последней нашей рекомендацией будет главный матч воскресенья — мадридское дерби, в котором сойдутся участники двух финалов Лиги Чемпионов последних четырех сезонов, «Реал» и «Атлетико». Первый матч в этом сезоне между командами, нужно признать, разочаровал. Получилась скованная, тяжелая и нервная игра без забитых мячей. Теперь вторая серия — уже на поле «Бернабеу». «Реал» находится в блистательной форме, выход в полуфинал Лиги Чемпионов почти оформлен, а нахождение на третьей строчке Ла Лиги, за спиной своего менее богатого и титулованного соседа, клуб устраивать не может.

Одна из многочисленных стычек игроков «Реала» и «Атлетико» // фото: Global Look Press

«Атлетико» же почти решил задачу по выходу в полуфинал Лиги Европы. У «матрасников» на два дня отдыха меньше, чем у «сливочных». Но едва ли это волнует Диего Симеоне и его бойцов. Несмотря на все расклады, матчи между этими клубами всегда являются спектаклями. Там всегда найдется место разборкам, спорам с судьей, провокациям и конфликтам. Посмотрим, сможет ли «Реал» приблизиться к «Атлетико» — или же «матрасники» смогут удержать отрыв от «королевского клуба», оставшись на желанном втором месте. Т/к «Матч! Футбол 1», 8 апреля в 17:10 по мск.