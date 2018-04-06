Ковба: «В „Крылья Советов“ пришли люди, которым неугодны бывшие футболисты, отдавшие частичку себя клубу»

Денис Ковба провёл за «Крылья Советов» более 250 матчей, став легендой самарской команды. В настоящее время бывший полузащитник работает в «Витебске». В интервью корреспонденту портала "Евро-футбол.ру" Алексею Торопацкому он вспомнил былые времена в самарской команде, обсудил перспективы нынешнего состава, а также рассказал о развитии своей тренерской карьеры.

Одноклубники, которые приходили в «Крылья Советов» зимой, были в ужасе от Самары

— Самара для вас уже стала родной. Что расскажете о городе для тех, кто впервые планирует его посетить?

— Самара — прекрасный город летом, когда лед сходит, когда все тает, уходит грязь. Самая большая достопримечательность — Волга и все, что связано с ней. Я сам впервые приехал в Самару летом, и мне очень понравилось. Некоторые одноклубники, которые приходили зимой, особенно легионеры, были в ужасе от городской грязи, металлургического завода, но, повторюсь, летом другое дело.

— Заметно, как преображается Самара в связи с мундиалем?

— Делаются центральные улицы, дороги. Стадион еще не готов к сдаче, в целом в том районе еще ничего не готово, но все стараются, делают все возможное, чтобы все было готово к чемпионату мира.

— Планируете ли посетить город во время чемпионата мира, если руководство ФК «Витебск» даст добро?

— В чемпионате Беларуси не планируется перерыв, так что я спокойно к этому отношусь. Конечно, если будет возможность, то съезжу на матчи в Самару или ту же Москву, но пока не хочется ничего планировать. Неизвестно, достроят ли стадион. Разные слухи ходят, разговоры… Ближе к маю будет понятно. Уже ведь и матч должен был тестовый пройти, чтобы проверить готовность стадиона, но пока ничего не ясно.

Верю, что «Крылья Советов» будут в недалеком будущем бороться за высокие места в премьер-лиге

— Практически во всех интервью у вас проскальзывает недовольство по отношению к нынешнему руководству «крылышек». Когда вы поняли, что отношения испортились? В чем это проявляется?

— Не было такого, что испортились отношения. Просто пришли люди, которым, наверное, неугодны бывшие футболисты, имеющие свое мнение, разбирающиеся в футболе и которые отдали частичку себя клубу, городу. Чем меньше таких людей в клубе, тем лучше для них. Они подбирают под себя людей, которые их слушают и беспрекословно все выполняют, чтобы они не делали. Эта тема для отдельного интервью, но скажу, что я не портил ни с кем отношения, никому не переходил дорогу. Знаете, да и молодых там не особо любят. Сейчас там работает старшее поколение, которые не хочет, чтобы приходили молодые, занимали их места. Понятно, что тут никому не хочется уступать, давать дорогу молодым.

— С кем сейчас поддерживаете связь из «Крыльев Советов»?

— По возможности со всеми общаюсь, звонками или переписываюсь. С самарскими ребятами, с тем же Антоном Бобром. С Андреем Карякой недавно переписывался, поздравлял с днем рождения, который был 1 апреля. Когда с Андреем Тихоновым виделся, часто играли в различных небольших турнирах благотворительных. Со старшим поколением на связи, теми, кто работает тренерами в центре подготовки.

— Если руководство «Крыльев Советов» сменится или изменит свое отношение, то вы готовы вернуться в родной клуб?

— Сейчас я работаю в «Витебске», и мне здесь нравится. Неправильно было бы работать в одном месте, а мыслями быть где-то в другом. Главное для меня сейчас развиваться и набираться опыта.

— «Крылья Советов» сейчас ведут активную борьбу за повышение в классе. Верите, что Самара будет представлять Премьер-лигу и перестанет быть «лифтом»?

— Я, конечно, верю, что даже в этом году «Крылья» выполнят задачу и учтут ошибки, которые были до этого, закрепившись в Премьер-лиге. И дальше клуб будет развиваться и, может быть, в недалеком будущем будет бороться за высокие места, а не только за выживание или стыковые матчи. Думаю, что даже с этим тренерским штабом они уже могут добиваться результатов. Они знают, чего хотят, остается только добавить более опытных игроков при условии выполнения задачи выхода в Премьер-лигу. В первую очередь, конечно, надо выйти, а потом уже дальше смотреть, как действовать.

Сидеть дома, смотреть телевизор — не в характере Тарханова

— С каким тренером вам работалось комфортнее всего?

— Не хочется никого выделять, каждый тренер внес какой-то вклад в мое развитие. Каждый тренер, кто тут был, старался добиться хорошего результата и дать каждому футболисту максимум. Конечно, у каждого есть свои плюсы и минусы, тут тоже можно очень много разговаривать. И Слуцкий очень много сделал, и Гаджиев , и Тарханов… можно перечислять долго всех.

— Выходит так, что многие тренеры из 90-х уже не у дел. Как считаете, какая мотивация у Тарханова? Чем он запомнился как тренер, и чего ему не хватило в «крылышках» для достижения результата?

— Надо сказать, что есть заслуга и Тарханова, что мы тогда заняли третье место, потому что он собирал эту команду в основном, всех готовил и подбирал под результат. Потом у нас застой случился, несколько лет работали одним составом, хоть и добавлялись люди. Каждый год нам не хватало совсем немного, а получается, что пришел Гаджи Гаджиев, подкорректировал под свое видение и вышел результат. Что касается мотивации Тарханова, то он очень любит работать с молодыми. Думаю, что он сам молодеет, находясь с ними рядом. Сидеть дома, смотреть телевизор — не в его характере. Не знаю, как сейчас, не виделись уже несколько лет, но тогда он с нами участвовал во всех упражнениях. Всегда с криками, с эмоциями — все пропускал через себя. Думаю, что футбол — его жизнь, наравне с семьей, родными, близкими, поэтому он так долго работает и в какой бы ни был команде, всегда ставит хороший, комбинационный футбол, а не «бей-беги».

— Следите за Премьер-лигой? Кто станет чемпионом?

— Конечно, слежу за чемпионатом. В последнем туре «Локомотив» оступился довольно неожиданно, конкуренты выиграли — интрига возобновилась. Был комфортный отрыв у «железнодорожников», а сейчас будет очень интересно следить за дальнейшей развязкой в чемпионате в целом. Только со «СКА-Хабаровском» все понятно.

— Как отнеслись к тому, что «Амкар» свой домашний матч отправился играть в «логово» «Локомотива»? Дискредитируют ли такие ситуации чемпионат в целом?

— Все способы хороши в концовке чемпионата для любого. Особенно для того, кто хочет чемпионом стать. Конечно, все должно быть в рамках приличия, в рамках регламента. В итоге получилось, что скептики были посрамлены, считавшие, что приедет «Амкар» и отдаст «Локомотиву» три очка. Не люблю говорить, не зная ситуации. Понятно, что конкуренты «Локомотива» недовольны. Дескать, они ездили на тяжелый выезд в Пермь, а сейчас получается, что «Амкар» в Москве выиграл, и все разговоры утихли сами собой. Если бы они проиграли, отбывали номер на поле, то разговоров и разбирательств было бы еще больше. Получается, что «Амкар» спас и свою честь, и «Локомотива».

— Нарастает шквал критики по поводу игр в марте и декабре, когда погодные условия малопригодны для футбола из-за чего и случаются переносы на нейтральное поле и поле противника. Касается не только России, но и Беларуси, где вы сейчас работаете.

— Легко рассуждать поверхностно, ведь надо в календарь вместить и сборные, и еврокубки. Надо все учесть, а начать в мае, чтобы играть через день, через два — не вариант. У нас в Витебске после затянувшейся зимы поле неизвестно, когда все будет готово. Надо учитывать и географическое расположение — северные команды всегда страдают, а южным — попроще. С позиции болельщика все выглядит иначе. Всем хочется играть на идеальных полях, в идеальных условиях, но тогда надо переезжать в Испанию, Италию и получать кайф, а здесь не самые плохие условия. В России новые стадионы к чемпионату мира, в Беларуси есть достойные поля. Думаю, что все нормализуется: и с календарем, и с условиями.

— Может стоит вернуться на систему «весна-осень»? Все равно клубы не достигли той планки в еврокубках, на которую рассчитывали при переходе на «осень-весна».

— Да, эти вопросы тоже обсуждаются. У каждой системы есть свои плюсы и минусы, но эти системы не такие кардинальные, на самом деле. Мое мнение, что их просто поменяли местами. Да, играли немного больше летом, но начинали-то тоже ранней весной, а заканчивали поздней осенью, когда поля не были идеальными. В плюс сейчас можно отнести то, что сейчас концовка чемпионата будет проходить на хороших полях, в хороших условиях.

Нет уверенности, что Беларусь отберётся на Евро через Лигу Наций

— Чем подкупило предложение «Витебска»? Были ли в целом другие предложения от российских футбольных клубов?

— Я начинающий тренер, мне не до жиру, как говорится. Предложений от "Спартака" , ЦСКА, «Локомотива», да даже «Крыльев», не было. Можно было работать в центре подготовки с детьми, но хочется двигаться дальше и удачно во всех смыслах поступило предложение от главного тренера «Витебска» Сергея Михайловича Ясинского . Мне необходимо учиться, набираться опыта. В клубе работают очень грамотные специалисты, у которых можно многому научиться. Коллектив хороший, команда играющая, стремится показывать достойный комбинационный, умный футбол. Мне по душе такой подход. Не было особых предложений, не было из чего выбирать, но даже если бы и были какие-то другие, то я все равно предпочёл бы «Витебск». Тренерский штаб очень сильный, тот же Виталий Витальевич Милютин (тренер по физподготовке в штабе Леонида Кучука — прим. редакции) показал столько новых упражнений с его опытом работы в командах РФПЛ. Для меня лично все складывается очень хорошо, думаю, что для команды тоже. Каждый старается приносить пользу клубу, и надеюсь, что нам удастся сделать еще шаг вперед.

— Какие у вас в целом впечатления от белорусского футбола?

— Достойный чемпионат, у многих есть достойная инфраструктура, есть грамотные люди в управлении. Добротный уровень, хотя мне еще тяжело говорить, ведь чемпионат Беларуси только стартовал, а в первых турах много борьбы, мало футбола. Думаю, что к концу первого круга будет более ясное представление. Пока у меня только положительные эмоции и оценки от всего происходящего.

— У кого самые реальные шансы сместить БАТЭ с «насиженного места»?

— Раньше была постоянная тройка: БАТЭ, «Динамо» (Минск), «Шахтёр». Сейчас к ним добавилось «Динамо» (Брест). Некоторые команды не афишируют свои амбиции, но имеют желание попасть в тройку, побороться за еврокубковые места. Интересный будет чемпионат, в прошлом году я уже следил за концовкой, которая получилась очень жаркой. В этом году скучно тоже не будет.

— Белорусский футбол принято считать вещью в себе. За рубеж уезжают немногие, даже чемпионат России сейчас — очень высокая планка, в отличие от тех времен, когда в составах клубов именно играли 10-15 белорусов. Почему сейчас конкуренцию создают только опытные Калачёв, Сиваков, Корниленко, Мартынович?

— Сложно ответить, почему так. Может футболистов все устраивает, и они не стремятся уехать. Знаю, что есть в командах игроки, которые не затерялись бы в Премьер-лиге. Не в «Спартаке» или "Зените" , там балом правят легионеры, а в командах с более скромными амбициями. Тот же Стас Драгун мог бы играть сейчас в России, но вернулся в чемпионат Беларуси, выбрав БАТЭ.

— Какие у вас мысли относительно Лиги наций? Есть уверенность, что сборная Беларуси попадет на ЧЕ-2020?

— Нет, такой уверенности у меня нет. Да, одно дело играть товарищеские матчи с Азербайджаном и Словенией, которые были недавно, а другое дело, когда надо будет действовать на результат в официальных матчах. Предстоит пройти сложный путь, а для начала необходимо занять первое место в группе.