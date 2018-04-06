Ещё
Конте обвинил Виалли во лжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конте обвинил Виалли во лжи 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал заявление бывшего наставника «синих» Джанлуки Виалли о том, что он, якобы, «ждет не дождется увольнения». Он подчеркнул, что остается верен лондонскому клубу.
— Высказывания Виалли? Это ложь, — цитирует Football Italia Конте. Джанлука — мой друг, но я не говорил с ним почти год. Это неправда. Мне непросто — с самого начала сезона я слышал много слухов о своем будущем. Я читал множество статей, в которых говорилось о моем будущем. Но правда в том, что я верен «Челси». У меня контракт с клубом. Правда в том, что я много работаю. Остальное — это ложь.
Сезон-2017/18 складывается неудачно для «Челси». В чемпионате Англии действующий обладатель титула занимает пятое место (56 очков после 31 матча), отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 28 очков. В Лиге чемпионов «синие» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Барселоне».
В Кубке лиги лондонцы уступили в полуфинале «Арсеналу». Единственный трофей, за который продолжает бороться команда Конте — Кубок Англии. В полуфинале она 22 апреля сыграет с «Саутгемптоном». В финале «синие» встретятся с победителем пары "Манчестер Юнайтед" — «Тоттенхэм».
Спорт-Экспресс: последние новости
"Галатасарай" может купить у "Локомотива" Фарфана У Мхитаряна подозрение на травму связок колена "Ротор-Волгоград-2" одержал вторую победу в сезоне
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легков объявил о завершении карьеры3
Россиянам разрешили принимать допинг25
Ягудин с женой попали в больницу24
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение