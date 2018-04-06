Конте обвинил Виалли во лжи

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал заявление бывшего наставника «синих» Джанлуки Виалли о том, что он, якобы, «ждет не дождется увольнения». Он подчеркнул, что остается верен лондонскому клубу.

— Высказывания Виалли? Это ложь, — цитирует Football Italia Конте. Джанлука — мой друг, но я не говорил с ним почти год. Это неправда. Мне непросто — с самого начала сезона я слышал много слухов о своем будущем. Я читал множество статей, в которых говорилось о моем будущем. Но правда в том, что я верен «Челси». У меня контракт с клубом. Правда в том, что я много работаю. Остальное — это ложь.

Сезон-2017/18 складывается неудачно для «Челси». В чемпионате Англии действующий обладатель титула занимает пятое место (56 очков после 31 матча), отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 28 очков. В Лиге чемпионов «синие» вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Барселоне».