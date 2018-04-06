Сборная России по хоккею встретилась с воспитанниками образовательного центра «Сириус»

В Образовательном центре «Сириус» прошла встреча хоккеистов из команд‐победителей регионов с игроками олимпийской сборной РФ. Об этом сообщил «Макс Портал» со ссылкой на сообщает пресс‐службу Федерация хоккея России.

Молодые спортсмены узнали, как проходят тренировки у игроков сборной, а также по каким критериям отбирают хоккеистов в национальные команды. По словам директора департамента спорта ОЦ «Сириус» Дмитрия Савина, партнерство Федерации хоккея России и Образовательного центра «Сириус» является основой в системе воспитания молодых хоккеистов. Воспитанники могут погрузиться в тренировочный процесс сборной. Это, по мнению Савина, приближает начинающих хоккеистов к большому спорту.

Встреча состоялась накануне Еврочелленджа, который пройдет в Сочи. Российская сборная по хоккею сыграет со сборной Германии 6 и 7 апреля во дворце спорта «Большой».