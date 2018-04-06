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Сборная России по хоккею встретилась с воспитанниками образовательного центра «Сириус»
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Сборная России по хоккею встретилась с воспитанниками образовательного центра «Сириус» 

360tv.ru 1 час назад
В Образовательном центре «Сириус» прошла встреча хоккеистов из команд‐победителей регионов с игроками олимпийской сборной РФ. Об этом сообщил «Макс Портал» со ссылкой на сообщает пресс‐службу Федерация хоккея России.
200 воспитанников центра «Сириус» смогли пообщаться со спортивным директором ФХР Олегом Куприяновым, тренерами российской сборной Ильей Воробьевым и Олегом Браташом, а также с защитником Никитой Трямкиным, нападающими Егором Коршковым и Павлом Красковским.
Молодые спортсмены узнали, как проходят тренировки у игроков сборной, а также по каким критериям отбирают хоккеистов в национальные команды. По словам директора департамента спорта ОЦ «Сириус» Дмитрия Савина, партнерство Федерации хоккея России и Образовательного центра «Сириус» является основой в системе воспитания молодых хоккеистов. Воспитанники могут погрузиться в тренировочный процесс сборной. Это, по мнению Савина, приближает начинающих хоккеистов к большому спорту.
Встреча состоялась накануне Еврочелленджа, который пройдет в Сочи. Российская сборная по хоккею сыграет со сборной Германии 6 и 7 апреля во дворце спорта «Большой».
Правительство РФ внесло поправки в госпрограмму развития физической культуры и спорта. В проект включена программа «Развития хоккея в Российской Федерации». В настоящее время в Подмосковье работают 58 хоккейных площадок, к концу года в строй будут введены еще четыре.
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