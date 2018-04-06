Тюменским волейболисткам собирают деньги на участие в соревнованиях

Женская волейбольная команда из села Успенка Тюменской области неожиданно для всех пробилась в финал первенства России среди любителей. Но девушки столкнулись с проблемой: в бюджете области не нашлось средств, чтобы отправить команду на соревнования. По словам чиновников, они не могут выделять финансирование любительским коллективам для участия во всероссийских состязаниях. Помочь спортсменкам решили пользователи соцсетей — они уже почти собрали сумму, необходимую для поездки.

В середине апреля в Тамбове пройдёт финал первенства России среди любительских команд Первой лиги по женскому волейболу. Многие зрители и представители спортивного сообщества были удивлены, увидев в списке команд-участниц малоизвестную «Успенку» из Тюменской области.

«Успенка» — команда на базе одного из спортивных комплексов в одноимённом селе: не профессиональный клуб, а любительский.

Регламент соревнований позволил этой команде подать заявку на игры в Тамбове, и тренер девушек Муроджон Ашуров решил рискнуть. Он счёл, что это уникальный шанс для игроков показать себя.

Однако накануне сборов выяснилось, что у сельской команды нет средств на то, чтобы поехать на соревнования.

Сельский волейбол

Попасть в финал «Успенка» смогла, победив в предварительном этапе первенства России — чемпионате Урала по волейболу среди женских команд. Неожиданно для всех девушки стали лучшими в Уральском федеральном округе и по правилам дальнейшего отбора получили возможность поехать на финальную игру в Тамбов, где соберутся команды со всей страны.

На соревнованиях такого типа играет много молодёжи — начинающих спортсменов, которые хотят попасть в профессиональные клубы.

Однако, даже несмотря на это, заявка «Успенки» на участие в первенстве удивила Федерацию волейбола и местные власти, поскольку это любительская команда, в которой играют взрослые девушки, в большинстве своём уже завершившие спортивную карьеру.

«Там есть, к примеру, Ольга Коба — известная в прошлом спортсменка, которая сейчас просто играет в своё удовольствие, — рассказал председатель правления Федерации волейбола Тюменской области Дмитрий Рыбьяков. — Что ей и другим девчонкам делать на таких соревнованиях, где много начинающих?»

Перед командой встала проблема финансирования. Волейбол — популярный в Тюменском регионе спорт, но многим командам приходится самостоятельно искать средства на проведение выездных игр, если для участия в соревнованиях не требуется разрешение ни федерации, ни местных властей.

Так должно было случиться и на этот раз, если бы не проблемы со спонсорами.

«Решение ехать принял сам тренер, — отметил Рыбьяков. — Он заверил, что деньги есть, но потом вдруг пришёл за помощью».

Деньги только для области

Оказалось, что районные власти обеспечивают сельских волейболисток всем необходимым для соревнований уровня области и ниже. Так как в «Успенке» играют не звёзды волейбола (если не считать пары известных в прошлом игроков вроде Ольги Кобы) и в команде нет спортсменов из престижных лиг, расходы на подобные выездные игры не предусмотрены ни в районном, ни в областном бюджетах.

«Соревнования, на которые хочет попасть «Успенка», в основном проводятся для обкатки молодых спортсменов, где опытные тренеры ищут начинающих звёзд, — пояснил RT начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Тюменского района Андрей Кайзер. — Поэтому регламент состязаний позволил любительской команде подать заявку и получить согласие на участие. Я лично предупреждал тренера, что администрация тут ничем помочь не сможет».

Кайзер отметил, что районная администрация экипировала «Успенку» и отправила её на соревнования уровня района и области. Однако, по словам чиновника, обеспечить команде участие в играх более высокого уровня не в компетенции местных властей.

Несмотря на предупреждения администрации, тренер от своей идеи не отказался.

На свой страх и риск

Отец одной из волейболисток, Марины Тюменцевой, рассказал о трудностях, которыми обернулась победа девушек на чемпионате Урала.

«Честно говоря, мы не очень надеялись попасть в финал, — поделился Андрей Тюменцев. — Но девочки показали достойную подготовку и выиграли в этом сезоне на свой страх и риск. Сами видите, что получилось. Мы живём в селе, хотим даже из личных средств скинуться на этот Тамбов, но девчонки против. А мы против, чтобы девушки платили сами. Их вклад — это игра на площадке!»

На поездку и проживание девяти спортсменок вместе с тренером в Тамбове требуется около 200 тыс. рублей. Помочь вызвался глава администрации Успенского муниципального образования. Он лично начал поиски спонсоров для поездки по всему району. В частности, инвесторов ищут среди предпринимателей.

«Команда всё равно поедет, заявку мы подали, это уже решено», — кратко прокомментировал ситуацию Муроджон Ашуров. От дальнейших комментариев тренер отказался.

Он считает, что финансовый вопрос рано или поздно решится. Ранее наставник команды заявлял, что вложит в общую кассу собственные сбережения.

Стоит отметить, что, помимо «Успенки», Ашуров тренирует ещё несколько команд. Однако таких успехов его воспитанницы добиваются впервые.

«Давайте реквизиты, мы скинемся»

Игрокам «Успенки» решили помочь люди со всей страны. В соцсетях начался сбор средств на поездку команды в Тамбов. Читатели оставляли комментарии с просьбами указать счёт, куда можно перечислить деньги.

«Давайте реквизиты, скинемся. Я серьёзно!» — писал один из пользователей.

Когда номер счёта опубликовали, добровольцы сразу прислали волейболисткам почти треть нужной суммы. Сборами занимались волонтёры и родители спортсменок. Областная Федерация волейбола также написала письма в ряд организаций с просьбой помочь «Успенке» попасть на первенство.

Это приободрило игроков и фанатов «Успенки», и теперь спортсменки верят, что смогут принять участие в первенстве.

«Мне кажется, наша команда показывает хорошие результаты и достойна ехать на чемпионат. Поэтому очень, очень благодарны всем откликнувшимся!» — отреагировала на сбор средств Елена Кравец , одна из волейболисток.

Как стало известно RT, на момент публикации необходимая сумма была практически собрана и скоро девушки смогут спокойно готовиться к соревнованиям.