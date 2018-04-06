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Евгений Турбин рассудит «Локомотив» и «Ростов»
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Евгений Турбин рассудит «Локомотив» и «Ростов» 

Деловое сообщество 51 минуту назад
Главный судья — Евгений Турбин (Дмитров);
Ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Владислав Назаров (Невинномысск);
Резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха);
Инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
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