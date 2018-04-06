Ещё
Юные спортсмены из Войковского привезли медали с чемпионата России по спочану
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные спортсмены из Войковского привезли медали с чемпионата России по спочану 

Управа района Войковский 46 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Чемпионат России по спочану прошел в столице, собрав спортсменов из разных уголков страны. Участвовали в нем и представители Войковского — ученики школы №1250. В копилке ребят золотая, серебряная и бронзовая медали.
— Наши ученики взяли серебряные и бронзовые медали в своих возрастных категориях. Выпускник школы Леонид Осокин, продолжающий тренировки и после окончания школы, взял золото в командном чемпионате в составе команды от Москвы. Все наши подопечные занимаются в клубе «Северный ветер» под руководством тренера Анатолия Ашхотова, — поделился представитель школы.
Как пояснил один из сотрудников школы, все желающие могут приобщиться к необычному виду спорта. Занятия по спочану — японскому фехтованию на безопасных имитациях холодного оружия — проходят в спортзале школы по вторникам, четвергам и субботам. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Фестиваль художественного творчества к 75-летию Сталинградской битвы прошел на Ленинградке Чемпионат Москвы по фехтованию на шпагах среди женщин завершился в Войковском В Войковском открыт набор детей на занятия по художественной гимнастике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг18
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение