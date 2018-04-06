Юные спортсмены из Войковского привезли медали с чемпионата России по спочану

Чемпионат России по спочану прошел в столице, собрав спортсменов из разных уголков страны. Участвовали в нем и представители Войковского — ученики школы №1250. В копилке ребят золотая, серебряная и бронзовая медали.

— Наши ученики взяли серебряные и бронзовые медали в своих возрастных категориях. Выпускник школы Леонид Осокин , продолжающий тренировки и после окончания школы, взял золото в командном чемпионате в составе команды от Москвы. Все наши подопечные занимаются в клубе «Северный ветер» под руководством тренера Анатолия Ашхотова, — поделился представитель школы.

Как пояснил один из сотрудников школы, все желающие могут приобщиться к необычному виду спорта. Занятия по спочану — японскому фехтованию на безопасных имитациях холодного оружия — проходят в спортзале школы по вторникам, четвергам и субботам. (ео)