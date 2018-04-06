Медики Москвы готовы к оказанию помощи на чемпионате мира по футболу

Московские врачи полностью готовы к работе во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России предстоящим летом, сообщил в пятницу министр правительства Москвы , руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

«Все звенья московского здравоохранения готовы к тому, чтобы достойно осуществить медицинское обеспечение мирового футбольного форума», — сказал Хрипун в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что есть специально выделенный парк автомобилей скорой помощи, есть бригады медиков, владеющие английским языком. Также в Москве адаптировали под экстренный прием пациентов несколько лучших московских клиник.

«Есть команды медиков, которые обучены, чтобы оказывать помощь спортсменам на футбольном поле и рядом с ним, и болельщикам», — уточнил Хрипун.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».