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Медики Москвы готовы к оказанию помощи на чемпионате мира по футболу
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Медики Москвы готовы к оказанию помощи на чемпионате мира по футболу 

РИАМО 32 минуты назад
Московские врачи полностью готовы к работе во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в России предстоящим летом, сообщил в пятницу министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Все звенья московского здравоохранения готовы к тому, чтобы достойно осуществить медицинское обеспечение мирового футбольного форума», — сказал Хрипун в эфире телеканала «Москва 24».
Он уточнил, что есть специально выделенный парк автомобилей скорой помощи, есть бригады медиков, владеющие английским языком. Также в Москве адаптировали под экстренный прием пациентов несколько лучших московских клиник.
«Есть команды медиков, которые обучены, чтобы оказывать помощь спортсменам на футбольном поле и рядом с ним, и болельщикам», — уточнил Хрипун.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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