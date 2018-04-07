В Калининграде стартовала региональная эстафета пограничных поколений

Торжественная церемония открытия эстафеты, посвященной 100-летнему юбилею образования пограничной службы России, состоялась в пятницу, 6 апреля, в Калининграде, в парке Победы.

Представители командования Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, регионального правительства и общественных организаций, ветераны пограничных войск, кадеты и школьники возложили венки и цветы к памятнику пограничникам всех поколений.

В течение полутора месяцев эстафета трех поколений охватит 12 приграничных муниципалитетов. Эстафетная группа в составе трех человек — ветерана, действующего сотрудника и школьника — побывает на местах боевой славы в Мамоново, Багратионовске, Черняховске, Нестерове, Советске, Немане, Зеленоградске, Озёрске и в посёлке Железнодорожном Правдинского района. Планируется, что в Балтийске участники эстафеты выйдут в море на корабле отряда пограничных сторожевых кораблей и вместе с ветеранами спустят на воду цветы и венки в память о погибших моряках-пограничниках.

Заместитель председателя областного правительства Александр Торба отметил, что эстафета пограничных поколений — актуальный и социально значимый проект: «Эта эстафета воспитывает молодежь в духе любви и уважения к своему государству и малой родине».

В свою очередь, первый заместитель председателя совета региональной общественной организации ветеранов Пограничной службы Владимир Шевченко заявил что, история Калининградской области тесно переплетена с судьбами советских пограничников.

«В ходе штурма Кечнигсберга в апреле 1945 года были задействованы 13-й Виленский, 31-й и 33-й ордена Красной Звезды, 86-й, 132-й Минский, 217-й отдельные полки пограничных войск, а также 102-я и 104-я отдельные маневренные группы пограничных войск. Эстафета трёх поколений — в том числе дань памяти нашим героям», — подчеркнул он.

Напомним, что в этом году реализацию всех 17 победивших проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на добровольных началах будут сопровождать эксперты. Вместе с членами Общественной палаты Калининградской области они проконтролируют программы на этапе их исполнения, а также оценят эффективность и результативность после их реализации.