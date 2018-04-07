Ещё
В Калининграде стартовала региональная эстафета пограничных поколений
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калининграде стартовала региональная эстафета пограничных поколений 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Торжественная церемония открытия эстафеты, посвященной 100-летнему юбилею образования пограничной службы России, состоялась в пятницу, 6 апреля, в Калининграде, в парке Победы.
Представители командования Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, регионального правительства и общественных организаций, ветераны пограничных войск, кадеты и школьники возложили венки и цветы к памятнику пограничникам всех поколений.
В течение полутора месяцев эстафета трех поколений охватит 12 приграничных муниципалитетов. Эстафетная группа в составе трех человек — ветерана, действующего сотрудника и школьника — побывает на местах боевой славы в Мамоново, Багратионовске, Черняховске, Нестерове, Советске, Немане, Зеленоградске, Озёрске и в посёлке Железнодорожном Правдинского района. Планируется, что в Балтийске участники эстафеты выйдут в море на корабле отряда пограничных сторожевых кораблей и вместе с ветеранами спустят на воду цветы и венки в память о погибших моряках-пограничниках.
Заместитель председателя областного правительства Александр Торба отметил, что эстафета пограничных поколений — актуальный и социально значимый проект: «Эта эстафета воспитывает молодежь в духе любви и уважения к своему государству и малой родине».
В свою очередь, первый заместитель председателя совета региональной общественной организации ветеранов Пограничной службы Владимир Шевченко заявил что, история Калининградской области тесно переплетена с судьбами советских пограничников.
«В ходе штурма Кечнигсберга в апреле 1945 года были задействованы 13-й Виленский, 31-й и 33-й ордена Красной Звезды, 86-й, 132-й Минский, 217-й отдельные полки пограничных войск, а также 102-я и 104-я отдельные маневренные группы пограничных войск. Эстафета трёх поколений — в том числе дань памяти нашим героям», — подчеркнул он.
Напомним, что в этом году реализацию всех 17 победивших проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на добровольных началах будут сопровождать эксперты. Вместе с членами Общественной палаты Калининградской области они проконтролируют программы на этапе их исполнения, а также оценят эффективность и результативность после их реализации.
Вести Калининград: последние новости
У Силанова появился конкурент в борьбе за кресло мэра Калининграда ГТРК «Калининград» продолжает рассказывать о непосредственных участниках взятия Кёнигсберга В Калининграде 6-летний мальчик отправился в плавание на самодельном плоту
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение