«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори» — 0:2. Видеообзор матча

«Перт Глори» победил «Ньюкасл Джетс» в 26-м туре австралийской А-лиги. Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Ньюкасл — Хантер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Диего Кастро , реализовавший 11-метровый удар на 9-й минуте. Второй гол забил нападающий Адам Таггарт в середине первого тайма. В роли ассистента выступил форвард Джоэль Чианесе.

«Ньюкасл Джетс» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице австралийского первенства. «Перт Глори» (32) — седьмой.