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«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори» — 0:2. Видеообзор матча
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«Ньюкасл Джетс» — «Перт Глори» — 0:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
«Перт Глори» победил «Ньюкасл Джетс» в 26-м туре австралийской А-лиги. Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Ньюкасл — Хантер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник Диего Кастро, реализовавший 11-метровый удар на 9-й минуте. Второй гол забил нападающий Адам Таггарт в середине первого тайма. В роли ассистента выступил форвард Джоэль Чианесе.
«Ньюкасл Джетс» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице австралийского первенства. «Перт Глори» (32) — седьмой.
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