Ещё
Меньщиков: приятно играть на таком стадионе, как «Мордовия Арена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меньщиков: приятно играть на таком стадионе, как «Мордовия Арена» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Главный тренер «Зенита-Ижевск» Игорь Меньщиков прокомментировал ничью в гостевом матче Профессиональной футбольной лиги с «Мордовией» (0:0) и поделился мнением о стадионе «Мордовия Арена».
«Игра была равная. Мы выбрали план на игру, играли вторым номером. Но можно было и побольше моментов создать. Ничьей доволен, могли забить, но могли и пропустить. Приятно играть на таком стадионе. Настоящий праздник футбола, мы его не испортили. Игра была боевая, надеюсь, болельщикам понравилась. Говорил игрокам, что главное не испугаться. Но говорить это одно, а делать другое. Многие ребята никогда не были на таком стадионе. Но играли они хорошо, по нашему плану. Удалась игра сегодня, только гол забить не смогли. Каждая команда выходит выигрывать», — передаёт слова Меньщикова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
Чемпионат.com: последние новости
Спортивные ролики с участием спортсменов: Месси, Левандовского и другие «Ротор» на новом стадионе победил «Луч-Энергию», «Зенит-2» уступил «Крыльям» «Сельта» и «Валенсия» не выявили победителя
 Ещё 67 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение96
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП220
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение