Меньщиков: приятно играть на таком стадионе, как «Мордовия Арена»

Главный тренер «Зенита-Ижевск» Игорь Меньщиков прокомментировал ничью в гостевом матче Профессиональной футбольной лиги с «Мордовией» (0:0) и поделился мнением о стадионе «Мордовия Арена».

«Игра была равная. Мы выбрали план на игру, играли вторым номером. Но можно было и побольше моментов создать. Ничьей доволен, могли забить, но могли и пропустить. Приятно играть на таком стадионе. Настоящий праздник футбола, мы его не испортили. Игра была боевая, надеюсь, болельщикам понравилась. Говорил игрокам, что главное не испугаться. Но говорить это одно, а делать другое. Многие ребята никогда не были на таком стадионе. Но играли они хорошо, по нашему плану. Удалась игра сегодня, только гол забить не смогли. Каждая команда выходит выигрывать», — передаёт слова Меньщикова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.