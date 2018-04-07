Турнирные расклады в борьбе за плей-офф в НХЛ

Интрига невелика. Но перспектива дополнительной игры за место в плей-офф — это нечто.

Два игровых дня остаётся до старта розыгрыша Кубка Стэнли. Большая часть счастливчиков, которым удалось попасть в число участников плей-офф, уже определилась — вакантными остаются лишь по одной позиции в каждой конференции. Болельщиков привычно ждёт противостояние постоянных претендентов на достижение высоких целей («Нэшвилл», «Бостон», «Вашингтон», «Тампа»), команд-выскочек («Виннипег», «Нью-Джерси») и попытки действующего чемпиона «Питтсбурга» защитить свой титул. Дополнительной интригой в нынешнем сезоне станет появление в плей-офф команды-новичка «Вегас». Вот какие сценарии первого раунда можно обозначить за 16 матчей до конца регулярного чемпионата.

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» (1 место в Атлантическом дивизионе) — «Филадельфия» («уайлд-кард» №2)

«Молнии» — одна из немногих команд, которой осталось сыграть два матча в «регулярке», и благодаря этому «Тампа» может определять, кто из соперников по первому раунду ей наиболее предпочтителен. В случае, если подопечные Джона Купера не станут выбирать оппонента, а сыграют на максимуме оставшиеся встречи, то могут стать победителями и дивизиона, и Восточной конференции. Это, в свою очередь будет означать встречу в первом раунде с командой, замкнувшей кубковую зону, и пока этим клубом является «Филадельфия».

«Лётчики» проиграли «Тампе» суммарную серию в регулярном чемпионате: у «Флайерз» на счету 1 победа, 1 поражение в основное время, и 1 — в серии буллитов. Однако главными действующими лицами в этом противостоянии будут именно «молнии», чья игра в весенней части чемпионата вызывает много вопросов. «Тампа» не рухнула вниз, как это было в прошлом сезоне, но той блистательной команды, которой все восхищались до нового года, сейчас уже не видно. Как будет чувствовать себя Стэмкос, нащупает ли бомбардирскую тропинку Кучеров, не свалится ли от усталости Василевский — все эти вопросы вызывают определённые опасения. В случае, если «Тампа» уступит первое место в дивизионе «Бостону», то играть «молниям» придётся с озорным и ярким «Торонто», который способен сделать недостатки «Лайтнинг» ещё более очевидными.

«Вашингтон» (1 место в Столичном дивизионе) — «Нью-Джерси» («уайлд-кард» №1)

«Дьяволы» смогли пробиться в плей-офф впервые с 2012 года, когда команда с Ильёй Ковальчуком в составе билась в финале Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом». Нынешний состав «Дэвилз», ведомый Тейлором Холлом, обрел новое лицо, и появление «Нью-Джерси» в числе участников Кубка Стэнли стало довольно большой неожиданностью. «Для нас было очень важно вернуться в плей-офф после пяти лет разочарований. Это может быть поворотным пунктом для всего клуба. Нет никаких отпусков и каникул. Настоящий хоккей начнётся на следующей неделе», — сказал довольный главный тренер «Дэвилз» Джон Хайнс после ключевой победы над «Торонто».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ. В регулярном чемпионате «Вашингтон» выиграл у «Дэвилз» два матча из трёх, но коль уж «столичные» ставят перед собой самые высокие задачи, то обыгрывать потерявший кубковый тонус «Нью-Джерси» они обязаны при любых раскладах.

«Бостон» (2 место в Атлантическом дивизионе) — «Торонто» (3 место в Атлантическом дивизионе)

«Мишки» могут обогнать «Тампу» в борьбе за лидерство в дивизионе, а дополнительным преимуществом «Бостона» станет отложенный матч с «Флоридой», который официально закроет регулярный чемпионат. Для «Брюинз» имеет смысл постараться стать первыми в Атлантике и избежать встречи с «кленовыми листьями», атака которых может подпортить настроение любому оппоненту. В то же время, для болельщиков противостояние Раска, Маршана и Бержерона с молодыми форвардами из «Торонто» может стать настоящим подарком в плане зрелища. «Бостон» стабилен, устойчив и уверен в себе, но в четырёх матчах против «Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне он выиграл лишь один раз.

«Питтсбург» (2 место в Столичном дивизионе) — «Коламбус» (3 место в Столичном дивизионе)

Для «Пингвинз» встреча с командой Джона Тортореллы в первом раунде — далеко не лучший вариант. И пускай «Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» все 4 матча в регулярном чемпионате, но противостоять нынешним «мундирам», у которых есть все составляющие для успешного выступления в плей-офф, будет очень непросто. В случае, если Сергей Бобровский поймает кураж, а Артемий Панарин Сет Джонс не растеряют той формы, в которой находятся сейчас, «пингвины» могут столкнуться с серьёзными проблемами, поскольку по большинству статистических показателей соперники являются примерно равными по уровню. Конечно, на стороне «Пингвинз» огромный опыт и кубковые традиции последних лет, но всё хорошее когда-либо заканчивается.

Претендент на попадание в плей-офф — «Флорида»

«Пантеры» борются с «Филадельфией» за последнюю строчку, дающую право сыграть в плей-офф, но шансов у команды Евгения Дадонова не так уж много. Для начала, «Флайерз» необходимо проиграть «Рейнджерс» в основное время последний матч регулярного чемпионата, что выглядит достаточно маловероятно: «синерубашечники» давно потеряли мотивацию, а «бандиты с Брод-стрит» перед родными трибунами отдадут все силы, чтобы набрать хотя бы одно очко. В случае, если «Филадельфия» действительно уступит, а «Флорида» обыграет и «Баффало», и «Бостон», то сможет догнать «лётчиков» по набранным очкам. В этом случае вступит в силу дополнительный показатель ROW — количество побед в основное время и овертаймах, которое у обеих команд пока является одинаковым (39).

Не исключено, что для определения победителя в этом споре «Флориде» и «Филадельфии» придётся сыграть дополнительный 83-й матч в сезоне, который предусмотрен правилами. Он станет реальностью, если «лётчики» проиграют в основное время «Рейнджерс» с разницей в две шайбы, «Флорида» выиграет два оставшихся матча только по буллитам, а разница шайб и сезонная серия между спорящими клубами (первый домашний матч «Флориды» с «Флайерз» учитываться не будет, так как «пантеры» завершают чемпионат позже соперников) не выявит чьё-либо преимущество. Вероятность дополнительного матча невелика, но если он потребуется, то будет сыгран во вторник 10 апреля.

Западная конференция

«Нэшвилл» (1 место в Центральном дивизионе») — «Сент-Луис» («уайлд-кард» №2)

«Блюзмены» прервали серию поражений, обыграв «Чикаго», и за счёт этого выигрыша на одно очко опередили «Колорадо», заняв последнее место в восьмёрке. Волей календаря именно матчем с «лавинами» «Сент-Луис» будет завершать регулярный чемпионат, и эта игра будет ключевой для обеих команд: «Колорадо» устроит только победа в основное время, а «музыкантов» — любой другой результат. Подняться на строчку выше «Сент-Луис» уже не сможет, и в случае выполнения задачи по попаданию в кубковую зону, команду Майка Йео ждёт крепкий и уверенный в себе «Нэшвилл». Особых проблем с «музыкантами» у «хищников» возникнуть не должно, поскольку нестабильность «Блюз» слишком очевидна, а недооценка соперника «Нэшвиллу», ещё год назад бывшего на этом же месте, не знакома.

«Вегас» (1 место в Тихоокеанском дивизионе) — «Лос-Анджелес» («уайлд-кард» №1)

Успех «Вегаса», проводящего первый сезон в своей истории, сенсационен, но не избавляет болельщиков от вопроса о том, на что будут способны «рыцари» во время кубковых баталий. Скажется ли на «Голден Найтс» отсутствие должного кубкового опыта, или же этот таинственный фактор будет опровергнут, предсказать невозможно. «Вегас» уже доказал, что с ним необходимо считаться, и ключевыми фигурами в этой серии наверняка станут вратари — орденоносный Флёри и чуть потускневший Куик.

«Виннипег» (2 место в Центральном дивизионе) — «Миннесота» (3 место в Центральном дивизионе)

«Реактивщики» при некотором везении могли опередить «Нэшвилл» и выиграть свой дивизион, но и без этого «Виннипег» может занести нынешний чемпионат себе в актив. Симпатичная команда из Манитобы смогла обнулиться после не самого приятного наследия, оставленного сгинувшей «Атлантой», и битва с «Уайлд» может стать своеобразной дуэлью между молодостью и опытом. В первую очередь, это касается противостояния на снайперском уровне между Патриком Лайне Эриком Стаалом , который смог обрести в «Миннесоте» второе дыхание. Травма ведущего защитника Райана Сутера , сломавшего голеностоп, станет серьёзным препятствием на пути «Уайлд» во второй раунд, тем более, что сезонная серия с «Джетс» «дикарями» была проиграна со счётом 1-3.

«Сан-Хосе» (2 место в Тихоокеанском дивизионе) — «Анахайм» (3 место в Тихоокеанском дивизионе)

Калифорнийские разборки имеют несколько вариантов компоновки. Первый сценарий оставит нынешнее положение команд без изменений («акулы» играют последний матч дома с «Миннесотой», а «Анахайм» гостит у «Аризоны»), второй подарит преимущество своего льда «Дакс», а третий способен разбить пару «Сан-Хосе» и «Анахайма», переместив наверх «Лос-Анджелес». «Короли» играют дома с «Далласом», который выглядит крайне невыразительно, и собственная победа при неудачах соперников может поднять «Кингз» сразу на две строчки в таблице. Соперником при таком раскладе может стать любой сосед — как «Анахайм», так и «Сан-Хосе», и единственное, что можно сказать наверняка — далеко ездить этим командам явно не придётся.