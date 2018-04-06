Золотарев: Вакарчук — пример иррациональной веры украинцев в мессию

Выступив в Могилянке Вакарчук фактически сделал заявку на президентство, очертив свое видение процессов перед молодежью. Впрочем видение получилось весьма смутным. Понятно, что и после лидерских курсов в Стэнфорде у него весьма абстрактное представление, что делать со страной.

Здесь Вакарчук проигрывает всем и Гриценко и Рабиновичу, не говоря уже про Тимошенко.

Святослав Вакарчук уже был в политике. Во время внеочередных выборов 2007 года он был избран в состав парламента по списку НУ-НС. За год своего пребывания в Верховной Раде , так и не понял зачем он там оказался. Кажется он только раз выступил с трибуны с невнятными предложениями жестче регламентировать рекламу алкоголя и табака на телевидении. В итоге сложил мандат с формулировкой «политика — это не мое»

«Президентский рейтинг» Вакарчука виртуально — инфляционный, это пример иррациональной веры украинцев в мессию. Аналогичная ситуация была с Виталием Кличко — выдающийся спортсмен, оказался абсолютно неэффективным политиком.

И в случае с Вакарчуком он может быть всего лишь яркой ширмой для других.

Читать учебники в Стэнфорде — это хорошо, но отсутствие практического опыта государственного управления, понимания «политической кухни» делает его удобной ширмой для кукловодов. Мы уже наигрались в новые лица — где они теперь? Где Абромавичус, Яресько, Квиташвили? Что хорошего они оставили после себя?

Тем не менее похоже ставки на фронтмена «Океана Эльзы» сделали, но кто и в каком качестве хочет его использовать это отдельная тема.